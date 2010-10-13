متهم کردن حزب الله در ترور حریری را نمی پذیریم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری فلسطین الیوم، "عقاب صقر" در یک کنفرانس خبری اظهار داشت: ما هرگز متهم کردن حزب الله به دست داشتن در ترور رفیق حریری از سوی دادگاه بین المللی را نمی پذیریم.

وی افزود: جریان المستقبل حزب الله را به ترور حریری متهم نکرده و صدور حکم احتمالی که مبتنی بر واقعیت نباشد مورد قبول نخواهد بود.

صقر در ادامه گفت: ما حکم احتمالی و سیاسی که به مثابه اهرم فشار علیه مقاومت است را نمی پذیریم و چنین دادگاه بین المللی را نابود خواهیم کرد.

وی تصریح کرد: مدارک و ادله مطرح شده از سوی سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان مبنی بر دست داشتن اسرائیل در ترور رفیق حریری معتبر است و باید توسط دادگاه بین المللی پیگیری شود.

این نخستین بار است که یک نماینده وابسته به فراکسیون پارلمانی المستقبل درباره مدارک ارائه شده از سوی حزب الله و صدور حکم احتمالی علیه مقاومت لبنان چنین سخنانی مطرح می کند.

شایان ذکر است که گروه چهارده مارس بدون توجه تبعات صدور حکم احتمالی دادگاه بین المللی "رفیق حریری"همچنان بر ادامه آن تاکید دارند، اما از سوی دیگر گروه هشت مارس خواهان توجه به موضوع شاهدان دروغین در دادگاه حریری است.