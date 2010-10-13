ارائه آموزش شنا به 25 هزار دانش آموز گلستان

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمد عتیقی پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه افتتاح آموزش شنا در سالن اجتماعات اداره کل افزود: آموزش شنا برای دانش آموزان پایه سوم ابتدایی از 26 مهرماه همزمان با روز تربیت بدنی آغاز می شود.

عتیقی تصریح کرد: این طرح در جلسه شورای آموزش طرح شده و مقرر شد از ظرفیت کلیه ارگان ها و سازمان ها برای اجرای هر چه بهتر این طرح اقدام شود.

معاون پرورشی افزود: در این طرح 25 هزار نفر دانش آموزان آموزش می بینند که در پایان گواهینامه پایان دوره آموزش برای آنها صادر می شود.

حمیدرضا حشمتی رئیس اداره تربیت بدنی اداره کل نیز در این جلسه بیان داشت: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری و دستورات دین مبین امیدواریم بتوانیم این طرح را با موفقیت کامل به اتمام برسانیم.

وی ضمن تبیین جایگاه شنا در جامعه افزود: در این راستا ساماندهی خوبی صورت گرفته و استخرهای موجود در استان مورد شناسایی قرار گرفته است تا در اولین فرصت دانش آموزان آموزش لازم ببینند.

گلستان 290 هزار دانش آموز دارد.