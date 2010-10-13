به گزارش خبرگزاری مهر، ‌طبق اعلام مشاور بین‌الملل باشگاه استقلال ‌از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا، علی فتح‌الله‌زاده به اجلاس کمیته باشگاه‌های حرفه‌ای فوتبال آسیا دعوت شده است. این اجلاس دو روزه از 30 آبان در مقر کنفدراسیون فوتبال آسیا با حضور نمایندگان تعدادی از باشگاه‌های معتبر آسیایی برگزار خواهد شد.

حضور پیشکسوتان در باشگاه استقلال

عصر روز سه شنبه در محل باشگاه استقلال آقایان کشاورز و جعفر کاشانی، پیشکسوتان دو تیم استقلال و پرسپولیس با علی فتح‌الله‌زاده پیرامون مباحث روز فوتبال کشور به گفتگو و تبادل نظر پرداختند.

دیدار مدیران روابط عمومی سرخابی

مدیران روابط‌عمومی دو باشگاه استقلال و پرسپولیس عصر سه شنبه با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. در این نشست که در محل باشگاه استقلال برگزار شد حاضرین در جلسه پیرامون مسائل جاری فوتبال از جمله مسابقه روز جمعه دو تیم استقلال وپرسپولییس به تبادل نظر پرداختند. در پایان این جلسه بیانیه مشترکی از سوی روابط‌عمومی دو باشگاه صادر شد

کنفرانس خبری هفتگی مظلومی

باشگاه استقلال اعلام کرد: نظر به احترام به اصحاب رسانه و در راستای اطلاع‌رسانی باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال، از این پس هر هفته کنفرانس خبری سرمربی تیم فوتبال استقلال با اصحاب رسانه در محل باشگاه استقلال برگزار می‌شود. زمان برگزاری کنفرانس‌های خبری، هر هفته اعلام خواهد شد.