روند توسعه در ایلام شتاب گرفته است

مجتبی اعلایی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام افزود: مسئولان دستگاه ها و ادارات دولتی باید برای رفع مشکلات حوزه کاری خود طرح و برنامه اجرایی داشته باشند .

وی ادامه داد: حضور در رأس هر دستگاهی به منزله شناسایی و رفع موانع مشکلات موجود و پاسخ به مطالبات واقعی مردم است .

اعلایی اضافه کرد: در این راستا باید در گام نخست مشکلات را شناسایی و برای رفع آنها با تدوین طرح ها و برنامه های مختلف و راهبردی چاره جویی شود .

این مقام مسئول گفت: اگر در بین راه و در راستای رفع مشکلات و تدوین طرح ها به مشکلات خاصی برخوردید باید از طریق مدیریت استان چاره جویی کنید .

اعلایی تصریح کرد: براساس ضوابط و قوانین موجود باید در رفع مشکلات و چالش ها تلاش مضاعفی صورت پذیرد .

استاندار ایلام اضافه کرد: متأسفانه در برخی از ادارات و بازدیدهای که انجام می شود مدیران رفع مشکلات حوزه کاری خود را از استاندار مطالبه می کنند در صورتی که من باید از آنها سئوال کنم که چه کاری برای مردم انجام داده اند .

وی گفت: مسئولان دستگاه ها و ادارات دولتی باید برای رفع مشکلات حوزه کاری خود طرح و برنامه داشته باشند .

اعلایی ادامه داد: استان ایلام یکی از مناطق در حال توسعه کشور است که روند توسعه آن با روی کار آمدن دولت عدالت محور شتاب گرفته است .