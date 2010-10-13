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۲۱ مهر ۱۳۸۹، ۱۲:۳۲

تیم چهار نفره کاراته بانوان به گوانگجو اعزام می‌شود

تیم چهار نفره کاراته بانوان به گوانگجو اعزام می‌شود

با موافقت شورای المپیک آسیا برای حضور بانوان کاراته‌کا در بازیهای آسیایی، فدراسیون کاراته اسامی چهار کاراته کا را برای حضور در این مسابقات معرفی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از پیگیری مداوم مسئولان فدراسیون کاراته، سازمان تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک سرانجام فدراسیون جهانی و اتحادیه کاراته آسیا به همراه شورای المپیک آسیا با حضور بانوان محجبه ایران در شانزدهمین دوره بازیهای آسیایی موافقت کردند.

با صدور این مجوز، برای نخستین بار در تاریخ کاراته ایران، تیم ملی بانوان ایران حضور در بازیهای آسیایی را تجربه خواهد کرد. بر همین اساس تیم بانوان با چهار کاراته راهی این رقابتها خواهد شد.

فاطمه قاسمی در وزن 50- کیلوگرم به دلیل کسب مدال طلای مسابقات ترکیه، در وزن 68+ کیلوگرم حمیده عباسعلی به دلیل کسب مدال نقره مسابقات جایزه بزرگ استانبول و نبود نماینده ژاپن در این وزن و در کاتا انفرادی نیز، مهسا افسانه به دلیل کسب مدال برنز مسابقات ترکیه،حضورشان در بازیهای آسیایی قطعی شده است.

از بین پگاه زنگنه در وزن 68- کیلوگرم و یگانه چالاکی در وزن 55- کیلوگرم نیز کاراته کای دیگر به این جمع اضافه خواهد شد. این برای اولین بار است که بانوان کاراته کای ایرانی فرصت حضور در یک میدان بزرگ و رسمی را پیدا می کنند.

کد مطلب 1170135

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