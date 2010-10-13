سفر احمدی نژاد سفری وحدت بخش برای لبنان است

به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم جلالی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در حاشیه جلسه امروز مجلس در جمع خبرنگاران با اشاره به سفر احمدی نژاد ریاست جمهوری به لبنان افزود: صهیونیست ها جنگ روانی شدیدی درباره این سفر ایجاد کرده بودند اما همه مشاهده کردند که توطئه های آمریکا و رژیم صهیونیستی خنثی شد.

وی تاکید کرد: روسای جمهور آمریکا و کشورهای غربی هر گاه قصد سفر به کشورهایی همچون افغانستان و عراق را دارند به صورت مخفی وارد این کشورها می شوند و بعد از خروج آنان رسانه ها اعلام می کنند که روسای جمهور آمریکا و کشورهای غربی به این کشورها سفر کرده اند، اما سفر رئیس جمهور ایران به لبنان از زمانی که قصد سفر داشت از طریق رسانه ها منتشر شد.

جلالی با اشاره به اینکه استقبال از احمدی نژاد در لبنان نشان دهنده توانمندی دیپلماسی ایران بود، خاطرنشان کرد: این استقبال نشان دهنده نزدیکی دو ملت به یکدیگر است و امروز لبنان پایگاه مقاومت است مقاومتی که از گفتمان انقلاب اسلامی و امام نشات گرفته است.

وی با تکذیب این موضوع که برخی اظهار داشتند که بعضی جریانات سیاسی لبنان با سفر احمدی نژاد به این کشور مخالفند، افزود: استقبال پرشور از احمدی نژاد در سفر به لبنان پاسخی به همه این ادعاها بود.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: در سفر احمدی نژاد مسلمان و غیر مسلمان از وی استقبال کردند تا ادعاهای واهی رسانه های غربی خنثی شود.

جلالی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه گفتگوی تلفنی رئیس جمهور با پادشاه عربستان و اردن و رئیس جمهور روسیه چه تاثیری در سفر وی به لبنان داشته است، گفت: بر خلاف ادعاهای غربی ها سفر احمدی نژاد سفری وحدت بخش به لبنان است و این گفتگوها نیز نشان می دهد که این سفر به دنبال ایجاد وحدت در لبنان بود.

وی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر ارزیابی مجلس درباره فتنه اقتصادی در زمینه قانون هدفمندی یارانه ها گفت: ما در این باره با وزارت اطلاعات گفتگو کرده ایم و مجلس نیز نسبت به این مسئله هوشیار است.