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۲۱ مهر ۱۳۸۹، ۱۳:۵۱

پروژه‌‌های عمرانی مرتبط با نماز در خراسان جنوبی کلنگ‌زنی شد

پروژه‌‌های عمرانی مرتبط با نماز در خراسان جنوبی کلنگ‌زنی شد

بیرجند - خبرگزاری مهر: همزمان با برگزاری نوزدهمین اجلاس سراسری نماز در خراسان جنوبی، پروژه‌‌های عمرانی مرتبط با نماز کلنگ ‌زنی شد.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، استاندار خراسان جنوبی پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم کلنگ زنی مسجد طرح مسکن مهر بیرجند گفت: همزمان با برگزاری اجلاس نماز در بیرجند عملیات اجرایی 100 باب نمازخانه در مدارس فاقد نمازخانه سطح استان آغاز می ‌شود.

رشید ادامه داد: علاوه بر این تعداد 12 باب مسجد در سایت اداری استان ایجاد می ‌شود.

استاندار خراسان جنوبی گفت: برگزاری اجلاس سراسری نماز در خراسان جنوبی مهم‌ترین رویداد فرهنگی استان در سال جاری است.

معاون امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی نیز از افتتاح و یا کلنگ ‌زنی نزدیک به 140 پروژه عمرانی مرتبط با نماز همزمان با برگزاری اجلاس نماز در این استان خبر داد.

مهدی عارف ‌پور اظهار داشت: همزمان با اجلاس سراسری نماز در استان تعدادی نمازخانه، حسینیه، خانه عالم، مسجد و مصلی افتتاح یا کلنگ ‌زنی می ‌شود.

وی اعتبار هزینه شده و پیش ‌بینی شده را برای این پروژه‌ها حدود 100 میلیارد ریال اعلام کرد.

کد مطلب 1170145

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