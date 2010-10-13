به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، استاندار خراسان جنوبی پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم کلنگ زنی مسجد طرح مسکن مهر بیرجند گفت: همزمان با برگزاری اجلاس نماز در بیرجند عملیات اجرایی 100 باب نمازخانه در مدارس فاقد نمازخانه سطح استان آغاز می شود.
رشید ادامه داد: علاوه بر این تعداد 12 باب مسجد در سایت اداری استان ایجاد می شود.
استاندار خراسان جنوبی گفت: برگزاری اجلاس سراسری نماز در خراسان جنوبی مهمترین رویداد فرهنگی استان در سال جاری است.
معاون امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی نیز از افتتاح و یا کلنگ زنی نزدیک به 140 پروژه عمرانی مرتبط با نماز همزمان با برگزاری اجلاس نماز در این استان خبر داد.
مهدی عارف پور اظهار داشت: همزمان با اجلاس سراسری نماز در استان تعدادی نمازخانه، حسینیه، خانه عالم، مسجد و مصلی افتتاح یا کلنگ زنی می شود.
وی اعتبار هزینه شده و پیش بینی شده را برای این پروژهها حدود 100 میلیارد ریال اعلام کرد.
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