به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم­­های سینمایی وتلویزیونی "حبیب"، "چیزی شبیه معجزه"، "جنگجویان رودخانه وحشی"، "پسر کارگردان"، "بوسه بر خاک"،"سرزمین خورشید ، " بازگشت خطرناک"، "ضربه سخت"، "بازگشت پسرها"، "دو و بیست و دو" و "مبارزه با نیزه هشت سر" پنجشنبه و جمعه 22و23 مهرماه ازشبکه­های یک، دو، سه، چهار، تهران و سیمای استان­ها پخش می­شـود.

فیلم تلویزیونی "حبـیـب" به کارگردانی داریوش یاری و تهیه کنندگی بهروز مفید پنجشنبه 22مهرماه ساعت 22 ازشبکه یک سیما پخش می شود. حمید فرخ نژاد، آشا محرابی، توران مهرزاد، مهدی فقیه و امید روحانی دراین فیلم بازی می‌کنند.

فیلم تلویزیونی "چیزی شبیه معجزه" به کارگردانی حسین برزیده و تهیه کنندگی امیرعباس کنی از تولیدات مرکز سیما فیلم جمعه 23مهرماه ساعت 16 ازشبکه یک سیما پخش می‌شود. احمد نجفی، شهرام پوراسد، مهسا کرامتی و سحر زکریا از بازیگران این فیلم هستند.

فیلم سینمایی "بوسه بر خاک" به کارگردانی احمد کاوری پنجشنبه 22 مهرماه ساعت 20 ازشبکـه ســه سیما پخش می‌شــود .

داستان فیلم با بازی فرامرز واحد و شهرام قائدی درمورد رزمنده ای به نام آقا مرتضی است که در زمان جنگ به همراه برادرانش سعید و علی به جبهه رفته ،طی عملیاتی برادرانش مفقود می­شوند. بعد از جنگ مرتضی و مادرش تصمیم می‌گیرند به کربلا بروند که در مرز مهران،مرتضی به دنبال سعید و علی می‌رود.

همچنین شبکه سه روزجمعه 23مهرساعت30/10 فیلم سینمایی "سرزمین خورشید" به کارگردانی احمد رضا درویش را برای پخش درنظر گرفته است .

دراین فیلم خسروشکیبایی، گلچهره سجادیه،سعید پورصمیمی، محمودپاک نیت، محسن زهتاب وفخرالدین صدیق شریف ایفای نقش می‌کنند. فیلم سینمایی "سرزمین خورشید" به تهیه کنندگی بنیاد سینمایی فارابی موفق به دریافت 6 سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول زن، فیلمبرداری، موسیقی، جلوه های ویژه، صحنه‌آرایی و صدابرداری، برنده جایزه ویژه هیات داوران و کاندیدای سیمرغ بلورین بهترین فیلم ازپانزدهمین جشنواره فیلم فجر سال 75 شده است.