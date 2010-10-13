قیمت تابلوها اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیف ا... پویاراد، مدیر جشنواره هنرهای تجسمی دامون فر با اعلام خبر فوق گفت:شورای داوران بر اساس قیمت‌های پیشنهادی هنرمندان جوان، قیمت‌های آثار به نمایش درآمده را تعیین کرده‌اند. در این نمایشگاه از 70 و 80 هزار تومان اثر به فروش گذاشته شده است تا آثاری که سه و چهار میلیون تومان قیمت گذاری شده اند. تقریبا دو سوم آثار قیمت های زیر یک میلیون تومان دارند و آثار دو قطعه ای و سه قطعه ای قیمت های بالاتر را به خود اختصاص داده اند.

وی افزود:شرکت دامون فر از فروش آثار هیچ درصدی دریافت نمی کند و خوشبختانه گالری پردیس نیز با حمایت از هنرمندان جوان تنها 20 درصد فروش را دریافت می نماید تقاضای من از خریداران و مجموعه داران عزیز این است که با توجه به قیمت های پایین این آثار و برای حمایت هرچه بیشتر از موج نوی نقاشی ایران برای خرید این آثار همت نمایند.

پویا راد ادامه داد: از پنج شنبه 22 مهر 89 کارگاههای تخصصی نقاشی کودک یاسمین سینایی در فضای بیرونی گالری پردیس ملت برپا خواهد شد. این در حالی ست که به روال دوره پیشین این کارگاه با استقبال بسیار شایان توجه از راه ارتباط دوستانه با کودکان و گفت و شنود با آنها سعی خواهد کرد کودکان را در القای فضای ذهنی شان بر صفحه سپید کاغذ یاری رساند و مهارت های آنان را افزایش دهد.

وی افزود:ایشان در این کارگاهها به مناسبت 250 سالگی فابر کاستل با زبان نقاشی از نقش این مداد قدیمی در ثبت و ضبط موتیف های ایرانی بهره خواهد برد و به بچه های ایرانی، ایرانیزه شدن یک محصول خارجی را یادآوری می کند.

سومین جشنواره هنرهای تجسمی دامون فر که از 16 مهر در گالری پردیس پارک ملت آغاز به کار کرده است تا سی ام مهر ماه جاری دایر خواهد بود و در این روز با برپایی مراسم اختتامیه برگزیدگان خود را معرفی می‌کند.

