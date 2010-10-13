اسامی داوران دیدارهای هفته یازدهم لیگ برتر اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود مرادی را در امر قضاوت این بازی حسن کامرانی فر و مرتضی کریمی همراهی خواهند کرد. سعید مظفری زاده که شصت و هشتمین شهرآورد تهران را بهمن ماه سال گذشته قضاوت کرده است در دیدار شصت و نهم آنها به عنوان داور چهارم همراه مرادی و کمک‌هایش وارد زمین چمن ورزشگاه آزادی خواهد شد.

برنامه و اسامی داوران دیدارهای هفته یازدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

پنجشنبه - 22/7/89

* استیل آذین تهران - سایپا البرز، ساعت 15:45، ورزشگاه دستگردی تهران

داور: سعید بخشی‌زاده، کمک‌ها: محمدرضا ابوالفضلی و سعید علی نژادیان، داورچهارم: علیرضا فغانی

* شهرداری تبریز - راه آهن شهرری، ساعت 16، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز

داور: جمشید محمدی، کمک‌ها: صادق نوری و حمید نظری، داورچهارم: ایرج ساعدی

* مس کرمان - صنعت نفت آبادان، ساعت 16:30، ورزشگاه شهید باهنر کرمان

داور: رحیم مهرپیشه، کمک‌ها: بابک داوری و مهدی عالیقدر، داورچهارم: محمدرضا خداپرست

جمعه - 23/7/89

* استقلال تهران - پرسپولیس، ساعت 15، ورزشگاه آزادی تهران

داور: مسعود مرادی، کمک‌ها: حسن کامرانی‌فر و مرتضی کریمی، داورچهارم: سعید مظفری‌زاده

* پیکان قزوین - سپاهان اصفهان، ساعت 16، ورزشگاه شهید رجایی قزوین

داور: تورج حق‌وردی، کمک‌ها: مسعود فرح‌نیا و حمید غمزه، داورچهارم: رضا کرمانشاهی

* پاس همدان - شاهین بوشهر، ساعت 16، ورزشگاه قدس همدان

داور: احمد صالحی، کمک‌ها: محبت رضایی تبار و علی میرزابیگی، داورچهارم: جمشید دانش مهر

* نفت تهران - صبای قم، ساعت 17، ورزشگاه اکباتان تهران

داور: محمدحسین اسدی، کمک‌ها: داود رفعتی و آرمان اسعدی، داورچهارم: بیژن حیدری

* ذوب آهن اصفهان - ملوان بندرانزلی، ساعت 17، ورزشگاه فولاد شهر اصفهان

داور: منصور نوری، کمک‌ها: بهرام کیانی و محمدرضا انتظاری، داورچهارم: جواد شرفی