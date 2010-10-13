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۲۱ مهر ۱۳۸۹، ۱۴:۲۴

اسامی داوران دیدارهای هفته یازدهم لیگ برتر اعلام شد

اسامی داوران دیدارهای هفته یازدهم لیگ برتر اعلام شد

کمیته داوران فدراسیون فوتبال اسامی داوران دیدارهای هفته یازدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور را اعلام کرد که براین اساس دیدار حساس تیم‌های استقلال و پرسپولیس را مسعود مرادی قصاوت می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود مرادی را در امر قضاوت این بازی حسن کامرانی فر و مرتضی کریمی همراهی خواهند کرد. سعید مظفری زاده که شصت و هشتمین شهرآورد تهران را بهمن ماه سال گذشته قضاوت کرده است در دیدار شصت و نهم آنها به عنوان داور چهارم همراه مرادی و کمک‌هایش وارد زمین چمن ورزشگاه آزادی خواهد شد.

برنامه و اسامی داوران دیدارهای هفته یازدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:
پنجشنبه - 22/7/89
* استیل آذین تهران - سایپا البرز، ساعت 15:45، ورزشگاه دستگردی تهران
داور: سعید بخشی‌زاده، کمک‌ها: محمدرضا ابوالفضلی و سعید علی نژادیان، داورچهارم: علیرضا فغانی

* شهرداری تبریز - راه آهن شهرری، ساعت 16، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز
داور: جمشید محمدی، کمک‌ها: صادق نوری و حمید نظری، داورچهارم: ایرج ساعدی

* مس کرمان - صنعت نفت آبادان، ساعت 16:30، ورزشگاه شهید باهنر کرمان
داور: رحیم مهرپیشه، کمک‌ها: بابک داوری و مهدی عالیقدر، داورچهارم: محمدرضا خداپرست

جمعه - 23/7/89
* استقلال تهران - پرسپولیس، ساعت 15، ورزشگاه آزادی تهران
داور: مسعود مرادی، کمک‌ها: حسن کامرانی‌فر و مرتضی کریمی، داورچهارم: سعید مظفری‌زاده

* پیکان قزوین - سپاهان اصفهان، ساعت 16، ورزشگاه شهید رجایی قزوین
داور: تورج حق‌وردی، کمک‌ها: مسعود فرح‌نیا و حمید غمزه، داورچهارم: رضا کرمانشاهی
 
* پاس همدان - شاهین بوشهر، ساعت 16، ورزشگاه قدس همدان
داور: احمد صالحی، کمک‌ها: محبت رضایی تبار و علی میرزابیگی، داورچهارم: جمشید دانش مهر
 
* نفت تهران - صبای قم، ساعت 17، ورزشگاه اکباتان تهران
داور: محمدحسین اسدی، کمک‌ها: داود رفعتی و آرمان اسعدی، داورچهارم: بیژن حیدری
 
* ذوب آهن اصفهان - ملوان بندرانزلی، ساعت 17، ورزشگاه فولاد شهر اصفهان
داور: منصور نوری، کمک‌ها: بهرام کیانی و محمدرضا انتظاری، داورچهارم: جواد شرفی
 
* فولاد خوزستان - تراکتورسازی تبریز، ساعت 18:15، ورزشگاه تختی اهواز
داور: محسن قهرمانی، کمک‌ها: محسن فریمانی و حسین طالقانی، داورچهارم: اسماعیل آمری
کد مطلب 1170154

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