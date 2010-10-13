اسامی داوران دیدارهای هفته یازدهم لیگ برتر اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود مرادی را در امر قضاوت این بازی حسن کامرانی فر و مرتضی کریمی همراهی خواهند کرد. سعید مظفری زاده که شصت و هشتمین شهرآورد تهران را بهمن ماه سال گذشته قضاوت کرده است در دیدار شصت و نهم آنها به عنوان داور چهارم همراه مرادی و کمکهایش وارد زمین چمن ورزشگاه آزادی خواهد شد.
برنامه و اسامی داوران دیدارهای هفته یازدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور به شرح زیر است:
پنجشنبه - 22/7/89
* استیل آذین تهران - سایپا البرز، ساعت 15:45، ورزشگاه دستگردی تهران
داور: سعید بخشیزاده، کمکها: محمدرضا ابوالفضلی و سعید علی نژادیان، داورچهارم: علیرضا فغانی
* شهرداری تبریز - راه آهن شهرری، ساعت 16، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز
داور: جمشید محمدی، کمکها: صادق نوری و حمید نظری، داورچهارم: ایرج ساعدی
* مس کرمان - صنعت نفت آبادان، ساعت 16:30، ورزشگاه شهید باهنر کرمان
داور: رحیم مهرپیشه، کمکها: بابک داوری و مهدی عالیقدر، داورچهارم: محمدرضا خداپرست
جمعه - 23/7/89
* استقلال تهران - پرسپولیس، ساعت 15، ورزشگاه آزادی تهران
داور: مسعود مرادی، کمکها: حسن کامرانیفر و مرتضی کریمی، داورچهارم: سعید مظفریزاده
داور: احمد صالحی، کمکها: محبت رضایی تبار و علی میرزابیگی، داورچهارم: جمشید دانش مهر
داور: محمدحسین اسدی، کمکها: داود رفعتی و آرمان اسعدی، داورچهارم: بیژن حیدری
داور: منصور نوری، کمکها: بهرام کیانی و محمدرضا انتظاری، داورچهارم: جواد شرفی
داور: محسن قهرمانی، کمکها: محسن فریمانی و حسین طالقانی، داورچهارم: اسماعیل آمری
نظر شما