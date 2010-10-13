به گزارش خبرگزاری مهر، در حکم پژمان نیاکی خطاب به سیامک آقایاری آمده است:« نظر به تعهد، تخصص و تجارب جنابعالی به موجب این ابلاغ به عنوان مسوول ارتباط با رسانه های گروهی منصوب می شوید. انتظار می رود با بکارگیری تمام توان و بهره گیری از نیروهای متخصص در اداره کل روابط عمومی سازمان به برنامه ریزی و برقراری ارتباط وتعامل با اصحاب رسانه، فضای آرام حاکم بر وررش کشور را تقویت و شرایط بهره مندی از جایگاه رسانه برای ارتقاء ورزش کشور را فراهم کنید.»

سیامک آقایاری دارای مدرک کارشناسی است و سابقه 15 سال فعالیت رسانه‌ای، سردبیر ی اخبار ورزش شبکه‌های خبر و جام جم، نویسندگی و تهیه کنندگی برنامه های ورزشی تلویزیون را در کارنامه فعالیت حرفه ای خود دارد. آخرین سمت وی سردبیری گروه ورزشی شبکه خبر بوده است.