  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۱ مهر ۱۳۸۹، ۱۲:۲۹

مسئول ارتباط با رسانه‌های گروهی سازمان تربیت بدنی منصوب شد

مسئول ارتباط با رسانه‌های گروهی سازمان تربیت بدنی منصوب شد

سرپرست اداره کل روابط عمومی سازمان تربیت بدنی طی حکمی سیامک آقایاری را به عنوان مسئول ارتباط با رسانه‌های گروهی این اداره کل منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در حکم پژمان نیاکی خطاب به سیامک آقایاری آمده است:« نظر به تعهد، تخصص و تجارب جنابعالی به موجب این ابلاغ به عنوان مسوول ارتباط با رسانه های گروهی منصوب می شوید. انتظار می رود با بکارگیری تمام توان و بهره گیری از نیروهای متخصص در اداره کل روابط عمومی سازمان به برنامه ریزی و برقراری ارتباط وتعامل با اصحاب رسانه، فضای آرام حاکم بر وررش کشور را تقویت و شرایط بهره مندی از جایگاه رسانه برای ارتقاء ورزش کشور را فراهم کنید.»

سیامک آقایاری دارای مدرک کارشناسی است و سابقه 15 سال فعالیت رسانه‌ای، سردبیر ی اخبار ورزش شبکه‌های خبر و جام جم، نویسندگی و تهیه کنندگی برنامه های ورزشی تلویزیون را در کارنامه فعالیت حرفه ای خود دارد. آخرین سمت وی سردبیری گروه ورزشی شبکه خبر بوده است.

کد مطلب 1170159

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها