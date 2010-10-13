5000 هکتار بافت فرسوده در کرمان وجود دارد

تقی رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: هم اکنون در شهرهای مختلف استان کرمان بیش از پنج هزار هکتار بافت فرسوده شهری وجود دارد که با توجه به زلزله خیز بودن استان کرمان مقاوم سازی آنها ضروری است.

وی ادامه داد: در راستای مقاوم سازی این بافتهای فرسوده شهری تسهیلات ویژه ای در نظر گرفته شده است که می توان به پرداخت 20 میلیون تومان تسهیلات به هر فرد کرمانی به منظور ترمیم این بناها اشاره کرد.

وی گفت: در استان کرمان از 63 شهر موجود 34 شهر دارای بافت فرسوده هستند که برنامه ریزی در راستای نوسازی این بافتها انجام شده است و مردم باید با استفاده از این تسهیلات در راستای استحکام بخشی اقدام کنند.

وی از مردم خواست برای استفاده از این تسهیلات به شرکت عمران مسکن و شهرسازی محل زندگی خود مراجعه کنند.

رضایی میزان سهیمه استان کرمان در این طرح را هزار و 500 واحد اعلام کرد و گفت: قرارداد هزار و 200 واحد مقاوم سازی بافت فرسوده در استان بسته شده است.

وی همچنین در خصوص ساخت طبقه دوم نیز گفت: در صورت تائید سازمان نظام مهندسی در خصوص استحکام بناها تسهیلات ساخت طبقه دوم نیز به میزان 20 میلیون تومان پرداخت می شود.

