جزئیات استفاده دانشجویان از بیمه خدمات درمانی

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس تفاهم نامه ای که در این زمینه منعقد شده است، دانشجویان، همسر و فرزندان آنها که تحت پوشش سایر بیمه های درمانی نیستند مشمول طرح بیمه خدمات درمانی دانشجویی تحت عنوان سایر اقشار خواهند بود.

معاونتهای دانشجویی و فرهنگی هر دانشگاه موظفند به نحو مقتضی امکان بهره مندی از مزایای بیمه خدمات درمانی دانشجویی را به اطلاع کلیه دانشجویان آن موسسه برسانند و تمهیدات لازم جهت ثبت نام، تکمیل پرسشنامه و سایر فرمهای مربوط را در ابتدای هر نیمسال تحصیلی فراهم آورند.

ادارات کل بیمه خدمات درمانی استانها نسبت به انعقاد قرارداد بیمه خدمات درمانی با بیمه گزار با درج تعداد در ماده 4 قرارداد جهت دانشجویان هر نیمسال (به استثنای دانشجویانی که با ارایه مدارک تحت پوشش بیمه درمان می‌باشند) اقدام می کنند.

بیمه گزار پس از ثبت نام دانشجویان در ابتدای هر نیمسال تحصیلی (با در نظر گرفتن ماده 4 قرارداد) بر مبنای قرارداد تنظیمی نسبت به ارایه مدارک به ادارات کل بیمه خدمات درمانی استانها حسب ضوابط و واریز حق بیمه دانشجویان به حساب بانکی بر اساس مفاد قرارداد اقدام خواهد کرد.

مدت بهره مندی از خدمات بیمه درمانی در طول قرارداد در هنگام تسلیم لیست اسمی دانشجویان توسط دانشگاه تا پایان تاریخ اعتبار دفترچه بیمه خواهد بود.

چنانچه دانشجو به هر علت قانونی (تغییر سازمان بیمه گر، فراغت از تحصیل، انصراف از تحصیل، فوت، اخراج و ...) از تحت پوشش خارج شود، بیمه گزار موظف به جمع‌آوری دفاتر درمانی معتبر و تحویل به بیمه گر جهت ابطال خواهد بود در غیر این صورت پرداخت حق بیمه سرانه این گروه از دانشجویان (به جز مورد فوت) طبق مندرجات قرارداد بر عهده بیمه گزار است.

بیمه گزار موظف است لیست اسمی دانشجویان ورودی فاقد هرگونه پوشش بیمه درمانی را در ابتدای هر نیم‌سال تحصیلی (با در نظر گرفتن ماده 4 قرارداد) پس از ثبت نام دانشجویان به بیمه گر به عنوان افراد مشمول بیمه ارایه کند.

دانشجویان نیمسال دوم تحصیلی (ورودی فروردین ماه) که از ابتدای ورود به دانشگاه به هر دلیل در لیست اسمی از طرف دانشگاه معرفی نشده‌اند فقط در طول این نیم‌سال و حداکثر دو نوبت (به جز ابتدای قرارداد) مجاز به ثبت نام و معرفی از سوی دانشگاه هستند و در نیم‌سال بعد به هیچ عنوان مجاز به ثبت نام در لیست بیمه خدمات درمانی نیستند. لازم به توضیح است مدت زمان اختصاص داده شده به این گروه از دانشجویان (ورودی فروردین ماه) قابل تعمیم با دانشجویان نیم‌سال اول تحصیلی نخواهد بود. بدیهی است صندوق رفاه متعهد است تمهیداتی را جهت معرفی و ثبت نام دانشجویان فاقد هرگونه پوشش بیمه از نیم‌سال اول (مهر ماه سال جاری) به بیمه گر اتخاذ کند.

بیمه‌گزار می‌تواند برای دانشجویان ورودی نیمسال دوم سال تحصیلی (فروردین ماه) حداکثر در دو نوبت دیگر به جز ابتدای قرارداد، نسبت به معرفی دانشجویان فاقد هرگونه پوشش بیمه اقدام کند. استفاده از خدمات بیمه درمانی و میزان پرداخت حق بیمه سرانه دانشجویی که پس از عقد قرارداد و در طول قرارداد معرفی و تحت پوشش قرار خواهند گرفت از تاریخ عقد قرارداد خواهد بود.

کلیه هزینه‌ های بستری و سرپایی دانشجویان بیمه شده با ارایه دفترچه بیمه براساس تعرفه‌های موجود و مصوب و ضوابط سازمان در تعهد سازمان قرار خواهد داشت و ظرف مدت حداکثر یک ماه از تاریخ تحویل، هزینه‌های درمانی بستری از سوی بیمه گر قابل پرداخت خواهد بود.

پرداخت حق بیمه برای دانشجویان نیم سال اول تحصیلی زمان عقد قرارداد مهرماه و اعتبار دفاتر از ابتدای مهرماه و اعتبار دفاتر از ابتدای مهر ماه لغایت پایان شهریور ماه سال بعد و حق بیمه کامل دریافتی (جهت سال انعقاد قرارداد) براساس نرخ حق بیمه سرانه مصوب هیئت وزیران در ابتدای عقد قرارداد است.

برای دانشجویان نیمسال دوم تحصیلی زمان عقد قرارداد فروردین ماه و اعتبار دفاتر از ابتدای فروردین ماه تا پایان اسفند ماه همان سال (به مدت یکسال) و نرخ حق سرانه براساس نرخ حق سرانه مصوب هیئت وزیران در همان سال خواهد بود. بدیهی است در صورت تاخیر در اعلام حق بیمه از طرف هیئت وزیران 50 درصد حق بیمه براساس نرخ سال قبل دریافت و بعد از اعلام نرخ جدید، ما به ‌التفاوت همراه با 50 درصد باقیمانده حق بیمه براساس نرخ جدید و مطابق مفاد قرارداد دریافت می‌ شود.

به گزارش مهر، این تفاهمنامه بین صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان بیمه خدمات درمانی در خصوص بیمه درمان دانشجویان و خانواده تحت تکفل آنها در سال 1389 تنظیم شده است.