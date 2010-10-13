حجتالاسلام محسن مهاجرنیا در گفتگو با خبرنگار مهر در قم، با اعلام این خبر اظهار داشت: با اتکال به قدرت لایزال الهی و در سایه الطاف حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و در پرتو ایمان و عزم راسخ نخبگان، اساتید و فضلای حوزه و با همت و تلاش مضاعف انجمنهای علمی و سامانه مدیریتی آن، انجمنهای علمی حوزه در چشم انداز 20 ساله نهادی پیشرو و هدایتگر در آزاداندیشی و تولید علم دینی در حوزه علوم اسلامی و انسانی با هویت مکتبی و الهام بخش در روابط و مناسبات علمی جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در مجامع و مراکز علمی جهان است.
وی مرجعیت علمی در دانش و رشتههای مربوط و برخورداری از پایگاه علمی حوزوی مقبول و نقش بیبدیل در تعمیق و توسعه علوم اسلامی و انسانی با تحفظ بر صیانت از سنتهای اندیشگی حوزوی را از جمله ویژگیهای انجمنهای علمی حوزه در این چشمانداز دانست و اضافه کرد: انجمنهای علمی در چشمانداز 20 ساله به عنوان نهاد برتر و آزاداندیش با شاخصههای علمی و معاونت در تولید دانش در ساحتهای مناظره، نقد، نوآوری و نظریهپردازی شناخته میشود.
مهاجرنیا خاطرنشان کرد: برخورداری از پژوهشگران نواندیش و دانشمندان توانمند پرشمار و دارای منزلت علمی و معنوی با ظرفیت برتر در محقق پروری، توانایی بهرهبرداری از ظرفیتهای تخصصی موجود، نقش سازنده درایجاد ارتباط، تعامل و رقابت علمی سالم میان عالمان و پژوهشگران و مراکز علمی در سطح داخل و خارج حوزه و همچنین نقش الگویی الهام بخش و فعال و موثر در جهان اسلام از دیگر ویژگیهای انجمنهای علمی حوزه در افق 20 ساله است.
مسئول دبیرخانه انجمنهای علمی حوزه زمان آغاز این سند چشمانداز را از سال 1390 اعلام کرد و افزود: یکی دیگر از فعالیتهای دبیرخانه انجمنهای علمی حوزه تدوین سند چشمانداز پنج ساله است که این دو سند در نمایشگاهی که به منظور نمایش دستاوردهای 14 ساله برگزار میشود در معرض دید علاقهمندان قرار میگیرد.
انجمن مطالعات علوم حدیث تاسیس شد
مهاجرنیا در بخش دیگری از سخنان خود از تاسیس انجمن مطالعات علوم حدیث در دبیرخانه انجمنهای علمی حوزه خبر داد و اظهار داشت: با تاسیس این انجمن، دوازدهمین انجمن علمی حوزه کار خود را آغاز کرده است.
وی با اشاره به ضرورت و اهمیت راهاندازی این انجمن علمی گفت: این انجمن زمینه کاری حوزوی خوبی دارد و حدود یک سال و نیم در نوبت تاسیس و اخذ مجوز بوده است.
مهاجرنیا ادامه داد: در حال حاضر شش انجمن علمی شامل حقوقدانان حوزه، روحانیت پژوهان، طب و دین، زبان دانان حوزه، تبلیغ و ارتباطات دینی، جامعه شناسی و فلسفه اخلاق در حال تاسیس هستند.
وی گفت: همچنین پیشنهاد شده که سه انجمن مهدویت، مطالعات زنان و فقه نیز تاسیس شود.
مسئول دبیرخانه انجمنهای علمی حوزه تعداد اعضای این انجمنها را بیش از دو هزار نفر اعلام کرد و اظهار داشت: متاسفانه به دلیل محدودیتهایی که داریم تاسیس انجمنهای علمی حوزه به کندی پیش میرود.
قم - خبرگزاری مهر: مسئول دبیرخانه انجمنهای علمی حوزه از تدوین سند چشمانداز 20 ساله انجمنهای علمی حوزه و آغاز آن از سال 1390 خبر داد.
حجتالاسلام محسن مهاجرنیا در گفتگو با خبرنگار مهر در قم، با اعلام این خبر اظهار داشت: با اتکال به قدرت لایزال الهی و در سایه الطاف حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و در پرتو ایمان و عزم راسخ نخبگان، اساتید و فضلای حوزه و با همت و تلاش مضاعف انجمنهای علمی و سامانه مدیریتی آن، انجمنهای علمی حوزه در چشم انداز 20 ساله نهادی پیشرو و هدایتگر در آزاداندیشی و تولید علم دینی در حوزه علوم اسلامی و انسانی با هویت مکتبی و الهام بخش در روابط و مناسبات علمی جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در مجامع و مراکز علمی جهان است.
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