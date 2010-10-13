کمک بلاعوض 4 هزار میلیارد ریالی دولت به صادرکنندگان

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی غضنفری که به علت کسالت در شانزدهمین همایش صادرات غیر نفتی در تبریز حضور نیافت، در پیامی به این همایش اظهارداشت: وزارت بازرگانی در کنار مورد توجه قراردادن مدیریت واردات همواره صادرات را به عنوان اولویت اول در دستور کار قرار داده و توجه به ظرفیتها و تقویت صادرات را مد نظر قرار داده است.

وزیر بازرگانی افزود: تاکید صریح مقام معظم رهبری در دیدار با کارگزاران نظام در خصوص مدیریت واردات فرصت کافی را برای دولت و فعالان بخش اقتصادی فراهم کرد تا حوزه تولید را با رویکرد صادراتی هدایت کند.

وی تصریح کرد: وزارت بازرگانی تاکیدات مقام معظم رهبری در رابطه با تولیدات صادرات محور را فصل الخطاب قرار داده و معتقد است صادرات ماندگار از یک سو نیازمند تولید کیفی و مدیریت موثر تولید است و از سوی دیگر، حمایتهای تجاری را یاری می کند.

غضنفری ادامه داد: انتظار می رود مدیریت تولیدی در رابطه با تولید کشور به نحوی عمل کند که زمینه برای تولیدات با کیفیت فراهم شود، چرا که صادراتی که با افزایش کیفیت همراه باشد به طور قطع در بازار ماندگار خواهد بود؛ اگر چه باید پشتیبانی های تجاری را نیز مد نظر قرار داد.

این عضو کابینه دهم خاطر نشان کرد: وزارت بازرگانی در تلاش است تا یاری رسان دستگاه‌های تولیدی باشد و با حمایت از برگزاری و حضور در نمایشگاه‌های خارجی پشتیبانی هیئتهای تجاری و اقتصادی و امضای موافقتنامه های مختلف، الزام رایزنان و راه اندازی مراکز تجاری تلاش دارد تا فضا را برای توسعه صادرات مساعد سازد.

وی اظهار داشت: وزارت بازرگانی با اهتمام کامل نسبت به اجرایی کردن سیاستهای مقام معظم رهبری در برنامه پنجم توسعه که مشخصا 10 بند آن به صورت مستقیم و غیر مستقیم مرتبط با توسعه صادرات است، بر ضرورت همگرایی بین موضوعات بازرگانی خارجی تاکید کند که علاوه بر تولید داخلی حضور ایران در بازارهای هدف را نیز مد نظر قرار دهد.

غضنفری شرایط فعلی کشور را حساس دانست و خاطر نشان کرد: در شرایط حساس کنونی کشور که مصادف با هدفمند کردن یارانه ها و اعمال برخی محدودیتها از سوی دشمنان کشور است که به خیال خام خود می خواهند تحریم ها را تشدید کنند الزامی است که توجه به صادرات را دو چندان کنیم.

وزیر بازرگانی ادامه داد: سیاستگذاریهای به هنگام و صحیح تصمیم سازان اقتصادی همراه با بالندگی بنگاههای اقتصادی است که می تواند بازخورد این دو پدیده را برای اقتصاد کشور مثبت و سازنده کرده و دستیابی به اهداف برنامه پنجم توسعه را نیز امکان پذیر کند.

غضنفری خاطر نشان کرد: یکی از اهداف تحریمهای بین المللی سخت تر کردن تجارت و سرمایه گذاری در ایران است، این در حالی است که 30 سال از تاریخ اولین تحریم آمریکا بر علیه ایران می گذرد و دولت و مردم در این سالها سرافرازانه در مقابل تحریم مقاومت کرده و فرصت خروج از این شرایط سخت را فراهم کرده اند.

وزیر بازرگانی تصریح کرد: بخش خصوصی علی رغم تحریمها و فشارها و کاهش صادرات دنیا در اثر بحران مالی جهانی با جدیت توانسته است رشد صادرات را حفظ کرده است.

به گفته وی، در شش ماهه ابتدای امسال میزان صادرات با احتساب میعانات به 14.4 میلیارد دلار رسیده که افزایش 23 درصدی را نشان می دهد، ضمن اینکه صادرات غیر نفتی بدون احتساب میعانات گازی از مرز 12.2 میلیارد دلار عبور کرده است که رشد 31 درصدی را نشان می دهد.

وی ادامه داد: در سالهای اخیر شاهد بهبود نسبت واردات به صادرات بوده ایم که از 19 برابر ابتدای انقلاب به 5 برابر در سال 83 رسیده و هم اکنون نیز واردات حدود 2 برابر صادرات است.

این عضو کابینه دهم خاطر نشان کرد: دولت در راستای افزایش صادرات و مقابله با تحریم برنامه ریزیهایی را انجام داده و آماده مقابله است، ضمن اینکه دولت جلساتی را با بخش خصوصی برگزار کرده است تا با آمادگی به مقابله با مشکلات پیش رو بپردازد.

غضنفری همچنین در خصوص هدفمند کردن یارانه ها نیز گفت : هدفمند کردن یارانه ها یک انتخاب نیست بلکه ضرورت امروز اقتصاد ایران به شمار می رود. در این میان استدلالهای دولت آنقدر منطقی است که امروز توانسته است اجماع صاحبنظران اقتصادی را نیز جلب کند اما برای عبور از دوران گذار مرتبط با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها ضرورت دیده شده است که بخش صادرات برای حفظ قدرت رقابت پذیری و جبران افزایش هزینه خدمات بازرگانی به طور ویژه مورد حمایت قرار گیرد.

وی از دو شیوه حمایتی برای صادرات در زمان اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها نام برد و تصریح کرد: در این میان کمک بلاعوض به مبلغ 3940 هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده است، ضمن اینکه در کنار این کمک، تسهیلات با سود یارانه ای به مبلغ 570 میلیارد ریال نیز در نظر گرفته شده است که به قرار بسته حمایتی به صادرکنندگان پرداخت خواهد شد.

وزیر بازرگانی اظهار داشت: انتظار می رود هدفمند کردن یارانه ها آثار جهش جدید را برای آزادسازی انرژیهای نهفته در تولید و تجارت به همراه داشته باشد.

به گفته غضنفری، طرح هدفمند کردن یارانه ها با اصلاح قیمت منجر به افزایش بهره وری و قدرت رقابت پذیری اقتصادی خواهد شد و با حذف یارانه ها فرصتی برای صادرکنندگان فراهم خواهد شد تا کالای رقابت پذیری را عرضه کنند.

وزیر بازرگانی بر ضرورت ایجاد نمایندگی به مشتریان خارجی، تولید مشترک، توجه به مزایای تولید رقابتی تاکید کرد و گفت: اینها از محورهای موفقیت در شرایط هدفمند سازی یارانه ها هستند.