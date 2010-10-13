نمایش هفت مستند در خانه سینما

به گزارش مهر، در نخستین بخش از برنامه روز گذشته، ابتدا مستندهای "دست‌ها و نجواها" بابک بهداد و "خاک حافظه" مسعود امینی تیرانی به نمایش در‌آمد و سپس جلسه گفت‌وگو برگزار شد که بابک بهداد شرکت‌کننده آن بود.

در این نشست که مژگان ایلانلو اجرای آن را برعهده داشت بابک بهداد گفت: زمانی که تحقیق برای ساخت این فیلم را شروع کردم متوجه شدم هنرمندانی که در زمینه صنایع دستی فعالیت می‌کنند با مشکلات متعددی مواجه هستند و این در حالی بود که مدیران تلویزیون بیشتر علاقه داشتند به صورت کلی به این مسائل پرداخته شود. بنابراین مسائل مهم‌تری را در این زمینه، نظیر مشکلات بیمه، عدم حمایت دولت، ورود بی‌رویه کالاهای خارجی و عدم امکانات خوب و کافی در این زمینه را مورد بررسی قرار دادم.

بهداد که تنها شرکت‌کننده حاضر در این نشست بود ضمن اشاره به تاثیرپذیری از مستند "شیشه"، درباره ضرباهنگ بخش‌های مختلف فیلم خود گفت: هرکدام از رشته‌های مختلف صنایع دستی، ریتم خاص خود را می‌طلبید و طبعاً فیلم از این زاویه با روش‌های مختلفی تدوین شده است.

نمایش مستندهای "پارسه" محسن رمضان‌زاده، "باژ و برسم" حسن نقاشی و "نقاره" علی‌رضا قاسم‌خان نیز بخش دیگری از برنامه روز گذشته هفته فیلم بود.

در این نشست که سودابه مجاوری اجرای آن را برعهده داشت محسن رمضان‌زاده درباره انگیزه ساخت این فیلم گفت: از حدود هشت نه سال قبل به این سو مهندسی را می‌شناختم که هر سال در یک موعد مشخص خود را به محل برج رادکان می‌رساند و مثل نیایش یا یک مراسم آیینی به انجام تحقیقات و مطالعه می‌پرداخت. آن‌جا بود که به عنوان یک فیلم‌ساز خودم را با او مقایسه کردم و متوجه شدم در مقایسه با کار طولانی‌مدتی که ایشان و همکارانشان انجام می‌دهند ما به جز تصویربرداری برای ایجاد یک سند، در حیطه مستندسازی، هیچ‌کار دیگری انجام نمی‌دهیم.

وی افزود: به عقیده من، عارضه سینمای مستند خصوصاً در حوزه‌ ایران‌شناسی کمبود تحلیل‌هایی است که نقطه‌ضعف اساسی آن هم به حساب می‌آید.

حسن نقاشی، کارگردان مستند "باژ و برسم" نیز با اشاره به این که از کودکی و به دلیل همسایگی با هم‌وطنان زرتشتی نسبت به فضا و فرهنگ زرتشتی علاقه‌مند بوده گفت: همیشه نسبت به آیین‌ها، آداب و رسم و رسوم زرتشتی کنجکاو بودم و طبعاً دنبال فرصتی می‌گشتم تا بتوانم در این زمینه فیلم بسازم.

وی افزود: در این مستند تلاش من این بوده تا بتوانم جنبه‌های مختلف این‌گونه آیین‌ها را که ریشه در باورهای باستانی دارد به تصویر بیاورم.

نمایش فیلم‌های "فالگوش" محمدرضا فرزاد و "هزار داستان امیر جاهد" منوچهر مشیری نیز پایان‌بخش چهارمین روز ازهفته فیلم مستند بود.

در پایان نمایش این آثار نیز جلسه پرسش و پاسخ، تنها با حضور منوچهر مشیری برگزار شد. در این نشست که سودابه مجاوری اجرای آن را برعهده داشت کارگردان فیلم "هزار داستان امیر جاهد" ضمن اشاره به زمینه‌های آشنایی خود با مرحوم امیرجاهد گفت: ایده ساخته این فیلم مربوط به سال 1373 است. آن‌زمان در حال ساخت فیلمی درباره زندگی استاد محمد معین بودم و متوجه شدم استاد امیرجاهد، پدر همسر دکتر معین بوده است. وقتی کمی بیش‌تر درباره ایشان و جایگاه والایی که در هنر موسیقی دارند اطلاع پیدا کردم خیلی افسرده و ناراحت شدم که چرا این شخصیت تا به حال ناشناخته و مهجور مانده و از همان زمان به فکر افتادم تا درباره ایشان هم یک مستند دیگر بسازم.

هفته فیلم مستند امروز چهارشنبه بیست‌ و یکم مهرماه در پنجمین روز با نمایش فیلم‌های "زندگی در کسوف" فتح‌الله امیری، "دیلمان، بهشت گم‌شده" فرهاد مهران‌فر، "ایستگاه" فرهاد ورهرام، "مرثیه برای جنگل تنها" همایون امامی، "مشترک مورد نظر" لقمان خالدی و "مینور ماژور" علی‌رضا رسولی‌نژاد به فعالیت خود ادامه می‌دهد.





