دهمین اجلاسیه فرآورده های بهداشتی به دبیری ایران برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، دهمین اجلاسیه عمومی کمیته فنی و گروه های کاری فراورده های بهداشتی آرایشی سازمان بین المللی استاندارد با دبیری جمهوری اسلامی ایران و با حضور 100 نفر از 21 کشور جهان درژاپن برگزار شد.

همچنین در این اجلاسیه عمومی، دو اتحادیه بین المللی نیز حضور داشتند ضمن اینکه اجلاسیه یادشده در شهر کیوتوی ژاپن برگزار شد.

دبیر کمیته های فنی سازمان بین المللی استاندارد در این زمینه گفت: در طی چند روز گذشته پنج اجلاسیه بین المللی گروه کاری و یک اجلاسیه عمومی توسط این کمیته فنی برگزار شده است.

مژده روشن طبری ادامه داد: در این اجلاسیه ها هشت پیش نویس استاندارد مورد بحث و بررسی قرار گرفته و دو پروژه جدید نیز به تصویب رسیده است.

وی خاطرنشان کرد: این کمیته فنی با پیشنهاد سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و حمایت صنایع بهداشتی آرایشی جمهوری اسلامی ایران در سازمان بین المللی استاندارد (ایزو) تشکیل شده است.

این کمیته 15 استاندارد بین المللی را به چاپ رسانده است

این مسئول افزود: کمیته یادشده تا به حال پانزده استاندارد بین المللی را به چاپ رسانده و نه پروژه دیگر را در دستور کار خود دارد.

وی یادآور شد: در حال حاضر 59 کشور جهان عضو این کمیته فنی هستند و به فعالیت می پردازند.

جایزه ایزو به استاندارد نویسان اطلاعات جغرافیایی بر روی نقشه

در سی و سومین مجمع عمومی ISO که در سپتامبر 2010 در اسلو، نروژ برگزار شد، با اهدای جایزه لورنس د.آیکر (Lawrence D. Eicher) ازدستاوردهای تیم بین المللی تدوین استانداردهای اطلاعات جغرافیایی دیجیتال قدردانی شد.

هرساله از عملکرد برتر یکی از گروه های تدوین کننده استانداردهای ایزو با اهدای جایزه قدردانی می شود.

جایزه 2010 امسال به کمیته فنی ISO/TC 211، اطلاعات جغرافیایی/ ژئوماتیک اهدا شد که این استانداردها مستقیم یا غیرمستقیم به نسبت مکانی اشیا و پدیده ها در کره زمین می پردازند.



هدف ISO/TC 211 تدوین گروهی از استانداردهای بین المللی است که استنباط و کاربرد اطلاعات جغرافیایی را تایید می کند و قابلیتها، اشتراک گذاری، دسترسی و یکپارچگی آن را افزایش می دهد.

تا به امروز، کمیته ISO/TC 211 پنجاه استاندارد تدوین کرده که 32 کشور عضو اصلی و 31 کشورعضو ناظر هستند.