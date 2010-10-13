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۲۱ مهر ۱۳۸۹، ۲۰:۰۹

28 مغازه متخلف شهر اراک اخطار پلمپ دریافت کردند

اراک - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه علوم پزشکی از آغاز طرح ضربتی بازدید از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی با گرایش عطاری و بقالی در اراک خبر داد و گفت: در این طرح 52 مرکز عمده توزیع اقلام غذایی در شهر اراک مورد بازرسی که از این تعداد 28 مغازه متخلف اخطار داده شده است.

دکتر مجید رمضانی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: از این تعداد 12 مورد اخطار تعطیل و تعداد 16 مورد اقامه دعاوی در سازمان تعزیرات حکومتی به عمل آمده است.

وی با بیان اینکه این طرح نظارتی با مشارکت دو تیم بازرسی آغاز شده است، اظهار داشت: در این طرح با عنایت بر توزیع پودرهای بدنسازی و کپسول های لاغری دست ساز و غیرمجاز ویژه لاغری و چاق کننده به سبب انطباق با ماده یک از قانون مواد خوراکی، آشامیدنی ، بهداشتی و آرایشی این اقلام ضبط و پرونده به مقام قضایی ار سال شده است.
 
لازم رمضانی با تاکید بر اینکه تخلفات گرایش ماده 13 نیز به سازمان تعزیرات ارسال شده است اظهارداشت: در بازرسی های صورت گرفته دو هزار 300 کیلوگرم اقلام غیرمجاز شناسایی و ضبط شده است و 251 بسته اقلام غیرمجاز ضبط و در نمایشگاهی در معرض دید عموم قرار می گیرد.
 
وی با اشاره طرح ضربتی بازرسی و ساماندهی میدان میوه و تره بار اراک اظهار داشت: این طرح با مشارکت دو تیم بازرسی آغاز شد و تاکنون 160 مورد بازرسی صورت گرفته و تعداد 48 مورد اخطاریه بهداشتی صادر شده است.
 
رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک بیان کرد: همچنین تعداد 39 مورد اخطاریه تعطیل و از 40 واحد اقامه دعاوی در سازمان تعزیرات حکومتی به عمل آمده است.
 
کد مطلب 1170189

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