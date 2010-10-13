28 مغازه متخلف شهر اراک اخطار پلمپ دریافت کردند

دکتر مجید رمضانی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: از این تعداد 12 مورد اخطار تعطیل و تعداد 16 مورد اقامه دعاوی در سازمان تعزیرات حکومتی به عمل آمده است.

وی با بیان اینکه این طرح نظارتی با مشارکت دو تیم بازرسی آغاز شده است، اظهار داشت: در این طرح با عنایت بر توزیع پودرهای بدنسازی و کپسول های لاغری دست ساز و غیرمجاز ویژه لاغری و چاق کننده به سبب انطباق با ماده یک از قانون مواد خوراکی، آشامیدنی ، بهداشتی و آرایشی این اقلام ضبط و پرونده به مقام قضایی ار سال شده است.

لازم رمضانی با تاکید بر اینکه تخلفات گرایش ماده 13 نیز به سازمان تعزیرات ارسال شده است اظهارداشت: در بازرسی های صورت گرفته دو هزار 300 کیلوگرم اقلام غیرمجاز شناسایی و ضبط شده است و 251 بسته اقلام غیرمجاز ضبط و در نمایشگاهی در معرض دید عموم قرار می گیرد.

وی با اشاره طرح ضربتی بازرسی و ساماندهی میدان میوه و تره بار اراک اظهار داشت: این طرح با مشارکت دو تیم بازرسی آغاز شد و تاکنون 160 مورد بازرسی صورت گرفته و تعداد 48 مورد اخطاریه بهداشتی صادر شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک بیان کرد: همچنین تعداد 39 مورد اخطاریه تعطیل و از 40 واحد اقامه دعاوی در سازمان تعزیرات حکومتی به عمل آمده است.

