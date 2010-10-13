صندلیهای غذای کودک رستورانها آلوده تر از دستشوییهای عمومی است

به گزارش خبرگزاری مهر، پژوهشگران موسسه "میکروبان" تولید کننده محصولات آنتی باکتریال با بررسی 30 رستوران آمریکایی به اطلاعات هشدار دهنده ای دست یافتند.

این تیم با بررسی نشیمن و میز صندلیهای غذای کودک که رستورانها برای رفاه حال مشتریان دارای بچه در اختیار آنها قرار می دهند بر روی هر سانتیمتر مربع از این صندلیها 147 کلونی باکتری را پیدا کردند که این رقم در برخی موارد به هزار و 200 کلونی باکتری نیز رسید.

حضور این میزان باکتری در هر سانتیمترمربع بسیار بیشتر از کلونیهای باکتریهایی است که در یک سرویس بهداشتی عمومی وجود دارد. در روی سرویسهای بهداشتی تنها 8 کلونی باکتری دیده می شوند.

بسیاری از این باکتریهای حاضر در روی این صندلیها مسئول عفونتهای گوش و حلق و بینی و حتی معده و آنفلوآنزاهای فصلی هستند.

این باکتریها حتی در صندلیهایی که قبل از عرضه به مشتری تمیز شده اند نیز دیده می شود. در روی این صندلیها هیچ اثری از باقیمانده غذا به صورت لکه و یا خرده دیده نمی شود اما به دلیل فقدان استفاده از مواد آنتی باکتریال در تمیز کردن این صندلیها سطح بسیار بالایی باکتری در روی آنها وجود دارد که به ویژه برای کودکانی که هنوز در سن نشستن بر روی این صندلیها هستند بسیار خطرناک تر است.

در این سن، بدن کودکان هنوز در حال ساختن پادتنهای مقاوم در برابر باکتریها است.

براساس گزارش دیلی میل، خطرناک ترین صندلیها، صندلیهایی هستند که جنس آنها به گونه ای است که تجمع باکتریها بر روی آنها بسیار ساده تر و یا آنهایی که شستن و ضدعفونی کردن سطح آنها به طور مداوم دشوارتر است.