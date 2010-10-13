باشگاه مس خود را وارد اختلافات هواداران نمی کند

فتح الله نژاد زمانی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: مس کرمان از رکود و کسب نتابج پی در پی تساوی خارج شده است و تنها هدف مس کرمان در بازی هفته جاری مقابل نفت تهران کسب سه امتیاز این دیدار و قرار گرفتن در جایگاه بالای جدول است.

وی تصریح کرد: هم اکنون پس از کسب نتیجه هفته گذشته مقابل تیم پیکان روحیه بازیکنان تیم افزایش یافته است و هدف مس کسب سه امتیاز در دیدار خانگی مقابل نفت تهران است و تمرینات مس در هفته گذشته نیز بر همین اساس انجام شده است.

نژادزمانی از هواداران مس کرمان نیز خواست با توجه به برگزاری دیدار خانگی مس مقابل نفت تهران با حضور خود در ورزشگاه از بازیکنان حمایت کنند.

وی ضمن تاکید بر لزوم یکدستگی هواداران گفت: باشگاه مس اصولا قصد وارد شدن به حواشی و اختلافت بین هواداران را ندارد و در این شرایط تصور می کنیم همه باید در راستای حمایت از تیم گام بردارند.

مدیرعامل باشگاه مس کرمان افزود: تیم مس کرمان برای هواداران یک کانون تشکیل داده است و در این کانون هیچ مشکلی وجود ندارد.

وی خاطرنشان کرد: اگر برخی افراد خارج از کانون با هم مشکل دارند این مسئله به باشگاه ارتباطی پیدا نمی کند و نمی گذاریم این حواشی در نتیجه گیری مس تاثیر بگذارد.

این مسئول در خصوص نتایج مس کرمان نیز گفت: پس از سه هفته باخت پیاپی در ابتدای فصل مس طی هفت هفته گذشته باخت نداشته است و روند پیروزی مس نیز از بازی هفته گذشته آغاز شده است.

وی گفت: در دیدار مقابل نفت تهران کاپیتان مس کرمان به دلیل سه اخطاره شدن غایب است و عادل کلاه کج و امرایی نیز همچنان مصدوم هستند اما مس کرمان از بازیکنان جوان و با انگیزه دیگری برای جایگزنی این بازیکنان برخوردار است.

نژاد زمانی خاطرنشان کرد: همه شرایط برای کسب سه امتیاز دیگر فراهم است و اتفاقات درون زمین مسابقه نتیجه را رقم خواهد زد.

وی ابراز امیدواری کرد: مس در دیدار مقابل نفت دچار بد شانسی نشود و بتواند با تکیه برتوانایی بازیکنان تیم حداکثر امتیاز را کسب کند.