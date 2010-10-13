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۲۱ مهر ۱۳۸۹، ۱۹:۴۶

با امضای تفاهمنامه مشترک؛

زمینه احداث بازارچه مرزی دهلران فراهم شد

زمینه احداث بازارچه مرزی دهلران فراهم شد

ایلام - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان دهلران گفت: با امضاء تفاهم نامه ای بین فرماندار دهلران و فرماندار العماره عراق زمینه احداث بازارچه مرزی دهلران فراهم شده است.

بهزاد علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام گفت: این بازارچه در راستای اجرای مصوبه سفرهای دور اول و دوم هیئت دولت به استان ایلام حد فاصل استان ایلام و استان میسان عراق در شهرستان دهلران احداث می شود.

وی یادآور شد: علیرغم اعلام آمادگی کشورمان تاکنون مسئولان عراقی آمادگی خود را اعلام نکرده بودند لذا از مسئولان استان میسان برای بررسی و فراهم کردن زمینه احداث آن دعوت کردیم که طی نشستی رایزنی هایی دراین خصوص انجام شود.

علیزاده افزود: از سوی کشورمان اقداماتی همچون تسطیح سایت محل احداث بازارچه، فراهم کردن زیرساخت ها از جمله آب و برق و راههای ارتباطی انجام شده است.

وی افزود: امسال نیز برای ادامه کار اعتباری بالغ بر یک میلیارد ریال اختصاص یافته است.

فرماندار دهلران با اشاره به وجود قابلیت ها و ظرفیت های مناسب و فراوان در استان ایلام به ویژه شهرستان دهلران از جمله منابع زیرزمینی، کشاورزی، گردشگری و ارتباط تاریخی اهالی مناطق هم مرز ایران و عراق دراین منطقه گفت: احداث این بازارچه موجب رونق و شکوفایی اقتصادی، صادرات کالا به کشور عراق و واردات کالاهای مورد نیاز، افزایش حجم مبادلات و بازرگانی، ایجاد اشتغال و ایجاد امنیت پایدار در مرز بین دو کشور می شود.

علیزاده گفت: با انجام تمهیدات لازم و تفاهم نامه دو کشور در اولین فرصت بازارچه موقت یا تجارت چمدانی راه اندازی می شود.

وی افزود: برای تسهیل در روند بازارچه که از موضوعات مهم تفاهم نامه بود اعلام کردیم که حاضریم به کشور عراق در زمینه زیرساخت ها نیز کمک کنیم.

کد مطلب 1170200

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