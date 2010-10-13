خوشنویس برجسته یزد دکترای تخصصی خوشنویسی دریافت کرد

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، استاد محمود رهبران که یکی از اساتید بنام در عرصه خوشنویسی کشور است و اکنون به‌ عنوان قطب هنر خوشنویسی یزد به شمار می ‌رود، نزد استاد امیرخانی، استاد بزرگ خوشنویسی ایران تلمذ کرده است.

استاد محمود رهبران به شیوه استادش نستعلیق را خوش می ‌نویسد و با تاسی از صفات برجسته مرادش، سالهاست که متواضعانه قلم می ‌زند.

در حال حاضر جشنواره هشتم از سومین سال حضور تخصصی استاد رهبران در دبیرخانه جشنواره ملی خوشنویسی رضوی یزد بهره می ‌برد.

بر اساس این گزارش، سالهایی که استاد رهبران به‌عنوان مشاور دبیر جشنواره خوشنویسی رضوی فعالیت کرده است، سطح کیفی و تخصصی و اعتبار جشنواره دو چندان شده است.

سبک تخصصی استاد رهبران، مغتنم‌ ترین فرصت فنی برای جشنواره ملی خوشنویسی رضوی است که تولیت برگزاری آن بر عهده استان یزد است.

رهبران امروز استاد هنرآموزان جوان و خوش آتیه‌ای است که قرار است هنر قدسی خوشنویسی در یزد را به جایگاه شایسته‌اش برسانند و امید است که در خاک هنرخیز یزد هنرمندانی چون او بالنده شوند.

گواهینامه درجه یک هنری، یکی از معتبرترین گواهی‌نامه‌هایی است که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به برجسته‌ ترین هنرمندان اعطا می‌ کند که این درجه هنری معادل مدرک علمی دکتری تخصصی است.