تعیین سهمیه روزانه 45 لیتر گاز مایع فقط برای خودروها

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران امروز 21 مهر ماه با ارسال گزارشی درباره سهمیه بندی گاز مایع در بخش حمل و نقل، اعلام کرد: هم اکنون بخش بسیار اندکی از گاز مایع مصرفی (19 جایگاه در سراسر کشور) به حمل و نقل اختصاص می یابد.

این مجموعه نفتی با تاکید بر اینکه به منظور مدیریت مصرف سوخت معادل 35 لیتر بنزین و یا 45 لیتر گاز مایع در اختیار خودروهای مجاز قرار می گیرد، اظهار داشته است: با تخصیص این میزان گاز مایع سوخت مورد نیاز خودروهای دوگانه سوز به طور کامل تامین می شود.

در همین حال عبدالله جلالی قائم مقام ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور در گفتگو با مهر در واکنش به انتشار برخی اخبار ضد و نقیض با تاکید بر اجرای سهمیه بندی گاز مایع از 15 مهر ماه امسال در تمامی جایگاهها، گفته است: تا پیش از سهمیه بندی LPG خودروهای دوگانه سوز روزانه در 2 نوبت اقدام به دریافت 60 لیتر گاز مایع در جایگاهها می کردند.

وی با تاکید بر مدیریت و کنترل مصرف گاز مایع در ناوگان حمل و نقل، تصریح کرده است: بر این اساس سهمیه 45 لیتر در روز برای خودروهای LPG سوز در نظر گرفته شده است.

به گزارش مهر، در حال حاضر سامانه هوشمند سوخت در تمامی جایگاه‌های عرضه LPG نصب و راه اندازی شده است و از نیمه مهر ماه روزانه 45 لیتر سهمیه به خودروهای ال.پی.جی سوز تحویل داده می شود.



در شرایط فعلی حدود 17 هزار دستگاه خودروی گاز مایع سوز در سطح کشور تردد می کنند که 19 جایگاه عرضه LPG به سامانه هوشمند سوخت تجهیز شده اند.



هم اکنون میزان مصرف گاز مایع در ناوگان حمل و نقل کشور حدود 420 تن در روز است که این فرآورده نفتی به قیمت 50 ریال به ازای هر لیتر به خودروهای گاز مایع سوز تحویل داده می شود.



طرح تعیین سهمیه برای خودروهای ال.پی.جی سوز از 15 مهر ماه امسال در تمامی جایگاههای عرضه این فرآورده نفتی و به دنبال مصوبه نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه حمل و نقل گاز مایع اجرایی شده است.

گفتنی است، با وجود تعیین سهمیه برای خودروهای گاز مایع سوز تاکنون هیچ گونه محدودیتی برای تامین گازمایع بخشهای مختلف خانگی، تجاری و صنایع اعمال نشده است.