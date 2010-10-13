دین اسلام ظرفیت بالایی در پاسخ به نیازهای مردم دارد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مجتبی اعلایی ظهر چهارشنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی استان اظهار داشت: تمهیدات ما براین اساس استوار است که در اجرای پروژه ها و طرح ها، یک پیوست فرهنگی و راهبردی را ضمیمه کنیم چرا که اعتقادات ما به فرهنگ زیربنایی و اصولی داریم .

وی افزود: طرح های گسترش و بهبود تبلیغات دینی در مجامع مذهبی و مساجد در دستور کار قرار دارد .

این مقام مسئول اضافه کرد: البته طرح هایی که توسعه فرهنگی و تبلیغی را در راستای اعتلای فرهنگ دینی با خود همراه دارد باید در این شورا مطرح شود .

استاندار ایلام خطاب به مسئولان ایلامی نیز گفت: تمام دستگاه های دولتی که بخشی از وظیفه گسترش و ارتقای فرهنگی عمومی را دارند باید با جدیت در این عرصه اقدام کنند .

وی اضافه کرد: بررسی معظلات فرهنگی، اجتماعی جامعه شهری و روستایی در دستور کار قرار دارد، و یکی از جهت گیری های ما توسعه متوازن حوزه های علمیه و بخشهای فرهنگی است .

اعلایی در ادامه با اشاره به تشکیل ستاد توسعه متوازن روستایی در استان ایلام نیز بیان داشت: تمام شاخص های توسعه ای روستاهای استان که حدود 700 روستا هستند را در زمینه های مختلف مورد مطالعه قرار داده ایم و می خواهیم زمینه رشد شاخص ها را بهمراه توسعه فرهنگی ارتقا دهیم .

وی گفت: اگر کارهای فرهنگی، عمیق باشد مردم میوه های خوش طعمی را از باروری درخت پربار فرهنگی اسلامی و مذهبی خواهند چید .

وی یادآور شد: توسعه فرهنگ دفاع مقدس، ظرفیت بسیار بالایی برای انتقال دارد و ما در استان تبدیل این خطه مقاوم به یک کریدور پرمحتوای ماندگار از دفاع مقدس برای بازدید کاروان های راه هیان نور و مسافران و زائران عتابات عالیات هستیم .