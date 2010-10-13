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۲۱ مهر ۱۳۸۹، ۱۴:۲۸

دین اسلام ظرفیت بالایی در پاسخ به نیازهای مردم دارد

دین اسلام ظرفیت بالایی در پاسخ به نیازهای مردم دارد

ایلام - خبرگزاری مهر: استاندار ایلام گفت: دین اسلام ظرفیت بالایی در پاسخ به نیازهای مردم دارد و توسعه فرهنگ دین محور از اهداف فعالیت های ماست.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مجتبی اعلایی ظهر چهارشنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی استان اظهار داشت: تمهیدات ما براین اساس استوار است که در اجرای پروژه ها و طرح ها، یک پیوست فرهنگی و راهبردی را ضمیمه کنیم چرا که اعتقادات ما به فرهنگ زیربنایی و اصولی داریم.

وی افزود: طرح های گسترش و بهبود تبلیغات دینی در مجامع مذهبی و مساجد در دستور کار قرار دارد.

این مقام مسئول اضافه کرد: البته طرح هایی که توسعه فرهنگی و تبلیغی را در راستای اعتلای فرهنگ دینی با خود همراه دارد باید در این شورا مطرح شود.

استاندار ایلام خطاب به مسئولان ایلامی نیز گفت: تمام دستگاه های دولتی که بخشی از وظیفه گسترش و ارتقای فرهنگی عمومی را دارند باید با جدیت در این عرصه اقدام کنند.

وی اضافه کرد: بررسی معظلات فرهنگی، اجتماعی جامعه شهری و روستایی در دستور کار قرار دارد، و یکی از جهت گیری های ما توسعه متوازن حوزه های علمیه و بخشهای فرهنگی است.

اعلایی در ادامه با اشاره به تشکیل ستاد توسعه متوازن روستایی در استان ایلام نیز بیان داشت: تمام شاخص های توسعه ای روستاهای استان که حدود 700 روستا هستند را در زمینه های مختلف مورد مطالعه قرار داده ایم و می خواهیم زمینه رشد شاخص ها را بهمراه توسعه فرهنگی ارتقا دهیم.

وی گفت: اگر کارهای فرهنگی، عمیق باشد مردم میوه های خوش طعمی را از باروری درخت پربار فرهنگی اسلامی و مذهبی خواهند چید.

وی یادآور شد: توسعه فرهنگ دفاع مقدس، ظرفیت بسیار بالایی برای انتقال دارد و ما در استان تبدیل این خطه مقاوم به یک کریدور پرمحتوای ماندگار از دفاع مقدس برای بازدید کاروان های راه هیان نور و مسافران و زائران عتابات عالیات هستیم.

وی در خاتمه ساخت شهر فرهنگی صالح آباد را یک کار عظیم و عمیق ماندگار عنوان کرد و گفت: تحقق این طرح یک چشمه جاری پر از معنویت خواهد بود.

کد مطلب 1170207

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