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۲۳ مهر ۱۳۸۹، ۱۲:۳۳

درگفتگو با مهر عنوان شد:

اغلب استانهای کشور با کمبود پرستار دانش آموخته مواجهند

اغلب استانهای کشور با کمبود پرستار دانش آموخته مواجهند

نایب رئیس شورای عالی نظام پرستاری از کمبود نیروی پرستاری دانش آموخته در اغلب شهرها و استانهای کشور خبر داد.

سید یعقوب جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر، تصویب قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری را یکی از دستاوردهای مهم سازمان نظام پرستاری دانست و گفت: در آینده نزدیک تاثیر این قانون در بهبود وضعیت حرفه پرستاری لمس خواهد شد.

وی از قانون ارتقای بهره وری نیروهای بالینی نظام سلامت به عنوان مهمترین مطالبه جامعه پرستاری کشور یاد کرد و افزود: انتظار می رود با اجرایی شدن این قانون زمینه برطرف شدن آسیبهای شغلی در حرفه پرستاری حاصل شود.

جعفری با اعلام اینکه اجرایی شدن استخدام 23 هزار پرستار همچنان با مشکلاتی همراه است گفت: از معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری می خواهیم تا تعیین تکلیف نهایی استخدام 23 پرستاران و حل مشکلات قانونی آن در برنامه پنجم توسعه، مجوز جذب موقت نیروی انسانی پرستار به صورت قراردادی صادر شود.

نایب رئیس شورای عالی نظام پرستاری افزود: با توجه به افتتاح مراکز درمانی و بخشهای جدید بیمارستانی باید نسبت پرستار به ازای هر تخت بیمارستانی حداقل به رقم  8/1 برسد تا بیش از این بیماران و مددجویان متضرر نشوند.

کد مطلب 1170210

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