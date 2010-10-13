پروژه های ریلی کشور بیش از 25 سال به طول می انجامد

احمد مجیدی در حاشیه بازدید از پروژه آزادراه خرم آباد - پل زال در پاسخ به سوالات خبرنگار مهر با اشاره به پروژه های آزادراهی در دست اجرا در کشور، اظهار داشت: با اجرای این پروژه ها میزان تلفات ناشی از تصادفات رانندگی 90 درصد کاهش خواهد یافت.

وی با بیان اینکه در سال جاری 190 میلیارد تومان اعتبار برای احداث آزاد راهها در کشور اختصاص یافته، بیان داشت: همچنین در این زمینه 190 میلیارد تومان هم مشارکت بخش خصوصی صورت خواهد گرفت.

معاون وزیر راه و ترابری و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیر‌بناهای حمل و نقل کشور ادامه داد: در مجموع طی سال جاری 380 میلیارد تومان صرف احداث آزادراهها در کشور می شود.

طرح جامع حمل و نقل کشور پس از هشت سال در ایستگاه آخر

مجیدی همچنین در ادامه سخنان خود از تهیه طرح جامع حمل و نقل کشور خبر داد و بیان داشت: هشت سال است که این طرح توسط یک مشاور فرانسوی و 18 مشاور داخلی در حال مطالعه است.

وی خاطرنشان کرد: مشاوران تهیه این طرح قول داده اند در ماههای آینده طرح جامع حمل و نقل کشور را تحویل دهند.

معاون وزیر راه و ترابری و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیر‌بناهای حمل و نقل کشور ادامه داد: پس از تهیه این طرح و تصویب آن مشخص می شود که در هر کجای کشور چقدر محرومیت در زمینه زیساخت های حمل و نقل وجود دارد که نیازمند کار مضاعف است.

مشکل آزاد راه تهران - شمال کمبود اعتبارات است

مجیدی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود در زمینه وضعیت آزاد راه تهران - شمال نیز به خبرنگار مهر گفت: قطعه اول این آزادراه به طول 32 کیلومتر توسط فاینانس چینیها به پیمانکاری بنیاد مستضعفان در حال اجراست.

وی ادامه داد: همچنین پیمانکار قطعه چهارم این آزادراه در منطقه چالوس نیز قول داده که این قطعه را حداکثر تا سال آینده تحویل دهد.

معاون وزیر راه و ترابری و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیر‌بناهای حمل و نقل کشور به وضعیت قطعه دوم و سوم این آزادراه اشاره کرد و بیان داشت: به دنبال این هستیم که شرایطی را فراهم کنیم که بتوانیم این قطعه را نیز در کوتاه مدت به بهره برداری برسانیم.

مجیدی بزرگترین مشکل آزادراه تهران - شمال را کمبود اعتبارات دانست و یادآورشد: اجرای کامل این پروژه به اعتباری بالغ بر دو هزار و 250 میلیارد تومان نیاز دارد.

وی از تصمیم وزارت راه برای به کار گرفتن پیمانکاران داخلی در این پروژه خبر داد و خاطرنشان کرد: در حال حاضر قطعه اول آزادراه توسط چینیها در دست ساخت است و ما معتقدیم که اگر اعتبارات مورد نیاز برای این پروژه تامین شود پیمانکاران داخلی این توان را دارند که فاز دو و سه این پروژه را اجرایی کنند.

راه آهن سریع السیر تهران - مشهد و تهران - قم - اصفهان احداث می شود

معاون وزیرراه و ترابری و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیر‌بناهای حمل و نقل کشور در بخش دیگری از سخنان خود به پروژه های ریلی در دست اجرا در کشور اشاره کرد و بیان داشت: یکی از برنامه های مهم در این حوزه توسعه خطوط ریلی سریع السیر است.

مجیدی ادامه داد: در این راستا به دنبال این هستیم دو خط آهن سریع السیر تهران - مشهد و تهران - قم - اصفهان را با سرعت بیش از 300 کیلومتر راه اندازی کنیم.

وی با بیان اینکه اولویت در بحث حمل و نقل در حال حاضر بحث خطوط ریلی است، خاطرنشان کرد: متاسفانه در حال حاضر اکثر پروژه های ریلی در کشور با کمبود اعتبار مواجه هستند.

معاون وزیر راه و ترابری و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیر‌بناهای حمل و نقل کشور افزود: در صورت تامین اعتبارات لازم امیدواریم بتوانیم حداقل پروژه های نیمه تمام در این زمینه را به بهره برداری برسانیم.

با روند کنونی تخصیص اعتبارات پروژه های ریلی 25 سال طول می کشد

معاون وزیر راه و ترابری و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیر‌بناهای حمل و نقل کشور با بیان اینکه در قانون بودجه سال جاری احداث 86 هزار کیلومتر راه و راه آهن برای این وزارتخانه لحاظ شده، بیان داشت: این در حالیست که اجرای این میزان پروژه نیازمند 108 هزار میلیارد تومان اعتبار است.

مجیدی ادامه داد: این در حالیست که طی سال جاری تنها چهار هزار میلیارد تومان اعتبار برای اجرای پروژه های حوزه راه اختصاص یافته است.

وی خاطرنشان کرد: در صورتیکه روند تخصیص اعتبارات با این وضعیت ادامه یابد اتمام این پروژه ها حداقل 25 سال به طول خواهد انجامید.

مجیدی همچنین در مورد راه آهن شیراز - اصفهان نیز ابراز امیدواری کرد این پروژه تا پایان امسال به بهره برداری برسد.

شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی به بخش خصوصی واگذار می شود

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به وضعیت ناوگان هواپیمایی کشور بیان داشت: به دنبال این هستیم که سیستم هواپیمایی به ویژه در بخش سخت افزاری را نوسازی کنیم.

معاون وزیر راه و ترابری و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیر‌بناهای حمل و نقل کشور با بیان اینکه تاکنون هواپیماهای خوبی به ناوگان اضافه شده، در مورد وضعیت پروازهای فرودگاه خرم آباد یادآور شد: در صورتیکه اطمینان حاصل شود که مسافر حداقل در حد ظرفیت 70 درصد پروازها در استان وجود دارد با وجود وضعیت توپوگرافی که فرودگاه خرم آباد داراست شرکتهای هواپیمایی در این استان سرمایه گذاری خواهند کرد.

مجیدی همچنین برنامه های وزارت راه در این زمینه را تقویت شرکتهای هواپیمایی بخش خصوصی دانست و بیان داشت: در حال حاضر در راستای اجرای اصل 44 به دنبال این هستیم که شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران را که تنها شرکت دولتی در میان 13 شرکت هواپیمایی است به بخش خصوصی واگذار کنیم.

وی با تاکید بر اینکه از این به بعد باید بخش خصوصی سیستم حمل و نقل هوایی کشور را اداره کند، یادآور شد: وزارت راه اعتقاد دارد که رقابت بین شرکتهای هواپیمایی موجب ارتقای کیفیت خدمات در این بخش می شود.

پژوهشکده های زیربخش حمل و نقل به اصفهان منتفل می شوند

معاون وزیر راه و ترابری و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیر‌بناهای حمل و نقل کشور همچنین در مورد انتقال وزارت راه به استان اصفهان نیز به خبرنگار مهر گفت: احتمال دارد که تمام پژوهشکده ها و آموزشکده های زیربخش حمل و نقل به اصفهان منتقل شود.

مجیدی در مورد زمان اجرای این امر عنوان کرد: زمان انتقال این پژوهشکده ها و آموزشکده ها به تنهایی در اختیار ما نیست چراکه عوامل دیگری نیز در این زمینه دست اندرکار هستند که باید مجوزها و فضای لازم را در اختیار ما قرار دهند.

80 طرح عمرانی در حوزه راهسازی در دست اجراست

وی همچنین در مورد وضعیت پروژه های راهسازی فعال در کشور نیز به مهر گفت: در حال حاضر 80 طرح عمرانی و 21 طرح راه آهن در کشور در دست اجراست.

معاون وزیر راه و ترابری و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیر‌بناهای حمل و نقل کشور از در دست ساخت بودن هفت هزار و 128 کیلومتر راه آهن در کشور خبر داد و بیان داشت: همچنین در مجموع هم اکنون 59 طرح راه و آزادراه به طور 19 هزار و 607 کیلومتر در کشور در دست احداث است.

مجیدی با بیان اینکه از این تعداد طرح هشت طرح آزادراهی هستند، بیان داشت: در مجموع هم اکنون یک هزار و 250 کیلومتر آزادراه در کشور در حال ساخت است.

حادثه عوارضی کرج ارتباطی به وزارت راه ندارد

وی همچنین در مورد حادثه عوارضی کرج نیز به خبرنگار مهر گفت: این حادثه هیچگونه ارتباطی به وزارت راه ندارد.

معاون وزیر راه و ترابری و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیر‌بناهای حمل و نقل کشور ادامه داد: در این حادثه یک نفر بی احتیاطی کرده و به علت سرعت بالا به عوارضی برخورد کرده است.

مجیدی با تاکید بر اینکه این اتفاق ممکن در هر کجای دیگر هم بیافتد، عنوان کرد: عدم رعایت سرعت مطمئنه علت این حادثه بود و هیچ تقصیری متوجه وزارت راه نیست.