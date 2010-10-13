به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حجت الاسلام محمد محمدیان ظهر چهارشنبه در نوزدهمین اجلاس سراسری نماز در بیرجند ، افزود: با توجه به اینکه مساجد تبدیل به مکان برگزاری مراسم تعزیه و حزن و اندوه شده است مورد استقبال جوانان قرار نمی گیرد چرا که جوانان به دنبال هیجان و شادی هستند

وی با بیان اینکه دو هزار و 470 نماز خانه در دانشگاه های کشور وجود دارد که از این تعداد 200 باب مسجد است، عنوان کرد: طبق نظرسنجی هایی که از سال 85 تا 87 انجام شده بیش از 80 درصد دانشجویان نماز خوان هستند

وی با بیان اینکه مسجد جایگاه مومنان است و باید نشاط آور باشد افزود: در مساجد بیشتر افراد مسن و سالخورده حضور دارند و حضور جوانان در این مکان مقدس کم رنگ است.

محمدیان بر ایجاد تغییرات در فضای مساجد تاکید کرد و گفت: فضای مساجد باید بیشتر به سمت و سوی خدمات دهی و ایجاد ارامش در روحیه افراد سوق داده شود.

وی بیان داشت: اگر از مساجد فقط برای دریافت کمک و اقامه نماز استفاده شود این مکان مقدس هرگز احیاء نمی شوند.

وی با اشاره به حدیث پیامبر اسلام (ص) که نماز ستون دین است گفت: افراد به عنوان تکیه گاه این ستون می توانند از این مساجد خدمات دریافت کنند.

وی با اشاره به اینکه امروز کودکان بیشتر در مهد کودکها پرورش می یابند گفت: اگر والدین از مهدکودک های قرانی کنار مساجد استفاده کنند کودکان آنها با اموزه های دینی اشنا می شوند.

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در امور دانشگاه ها با اشاره به وجود 14 هزار مهدکودک در کشور اظهارداشت: می توان از مساجد برای تعلیم و تربیت کودکان بهره برد.

محمدیان همچنین ارائه برخی آموزش ها در مساجد، تشکیل کتابخانه، قرائت خانه مدارس در مساجد را موجب آشنایی بیشتر دانش اموزان دانست و گفت: مساجد علاوه برتوان ارائه اموزش و مرکز مشاوره قادر به حل مشکلات اجتماعی هستند.

وی اظهار امیدواری کرد: ارتباط مدارس با مساجد شکل اجرایی پیدا کند و بسیاری از خدمات مساجد و مدارس انتقال یابد.

وی ارائه خدمات مشاوره در زمینه های مختلف اجتماعی از دیگر فعالیت های قابل انجام در مساجد دانست و گفت: تاسیس رشته تحصیلی مدیریت مساجد می تواند بسیار مفید و موثر در مدیریت امور مساجد باشد.

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در امور دانشگاه هاگفت: همچنین تاسیس کانون مهرورزی در مساجد برای رسیدگی به محرومین، فقراء و ایتام قابل راه اندازی است و می تواند بسیار جذاب باشد.

وی افزود: با توجه به اینکه مسجد سنگر است و جوانان نیز افسران این سنگر محسوب می شوند راه اندازی کانون جنگ نرم را در این مکان معنوی می تواند در خنثی کردن توطئه های فرهنگی دشمنان بسیار موثر باشد.