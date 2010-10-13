500 تن خرما در جنوب کرمان خرید تضمینی شد

غلام میرکهنوج در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: در راستای حمایت از کشاورزان و عدم افت محصول خرما در زمان کشت در سال جاری طرح خرید تضمینی محصول خرما در جنوب کرمان اجرا شد.
وی گفت: در مجموع در شهرستانهای جنوبی کرمان 500 تن خرما خرید تضمینی شد.
میرکهنوج افزود: این طرح از ابتدای شهریور ماه سال جاری آغاز شد و محصول خریداری شده ارزشی معادل دو میلیارد ریال دارد.
مدیر تعاون روستایی جنوب کرمان همچنین از خرید توافقی 179 تن خرمای مضافتی نیز در این طرح خبر داد و گفت: جنوب استان کرمان طی سال گذشته رتبه اول تولید خرما در کشور را داشته است.
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