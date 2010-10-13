  1. استانها
  2. کرمان
۲۱ مهر ۱۳۸۹، ۱۴:۱۵

500 تن خرما در جنوب کرمان خرید تضمینی شد

500 تن خرما در جنوب کرمان خرید تضمینی شد

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیر تعاون روستایی جنوب کرمان از خرید تضمینی 500 تن خرما در شهرستانهای جنوبی کرمان خبر داد.

غلام میرکهنوج در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: در راستای حمایت از کشاورزان و عدم افت محصول خرما در زمان کشت در سال جاری طرح خرید تضمینی محصول خرما در جنوب کرمان اجرا شد.

وی گفت: در مجموع در شهرستانهای جنوبی کرمان 500 تن خرما خرید تضمینی شد.

میرکهنوج افزود: این طرح از ابتدای شهریور ماه سال جاری آغاز شد و محصول خریداری شده ارزشی معادل دو میلیارد ریال دارد.

مدیر تعاون روستایی جنوب کرمان همچنین از خرید توافقی 179 تن خرمای مضافتی نیز در این طرح خبر داد و گفت: جنوب استان کرمان طی سال گذشته رتبه اول تولید خرما در کشور را داشته است.

کد مطلب 1170224

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها