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۲۱ مهر ۱۳۸۹، ۱۴:۳۵

صدور کارتهای الکترونیکی در بانک ملی گلستان 23 درصد رشد یافت

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیر امور شعب بانکهای ملی گلستان گفت: صدور کارتهای الکترونیکی در این بانک در سال جاری نسبت به شش ماه اول سال قبل 23 درصد رشد داشته است.

رحمان تقوی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: تعداد انواع کارتهای صادره توسط بانک ملی استان از ابتداء تاکنون به بیش از 374 هزار فقره رسیده است.

وی اظهار داشت: در راستای توسعه خدمات بانکداری الکترونیک و گسترش فرهنگ بانکداری غیرحضوری بزودی صدوری آتی کارتهای الکترونیک در شعب ابن بانک آغاز می شود.
 
مدیر امور انفورماتیک بانک ملی گلستان نیز گفت: با اشاره به میزان سرمایه گذاریهای صورت گرفته در این حوزه در سالهای اخیر، باید با برنامه ریزی مناسب، فرهنگ بانکداری الکترونیک را ترویج دهیم.
 
حسین معین زاد افزود: گسترش بانکداری الکترونیک باید همراه با کارایی مناسب باشد و باید جایگاه بانکداری نوین را از ترکنشهای خرد به تراکنشهای کلان تبدیل کنیم.
 
وی اظهار داشت: برنامه های ما در ابعاد مختلف بانکداری غیرحضوری مشخص شده است و طبق برنامه زمانبندی به اجرا درخواهد آمد.
کد مطلب 1170237

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