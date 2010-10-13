صدور کارتهای الکترونیکی در بانک ملی گلستان 23 درصد رشد یافت

رحمان تقوی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: تعداد انواع کارتهای صادره توسط بانک ملی استان از ابتداء تاکنون به بیش از 374 هزار فقره رسیده است.

وی اظهار داشت: در راستای توسعه خدمات بانکداری الکترونیک و گسترش فرهنگ بانکداری غیرحضوری بزودی صدوری آتی کارتهای الکترونیک در شعب ابن بانک آغاز می شود.

مدیر امور انفورماتیک بانک ملی گلستان نیز گفت: با اشاره به میزان سرمایه گذاریهای صورت گرفته در این حوزه در سالهای اخیر، باید با برنامه ریزی مناسب، فرهنگ بانکداری الکترونیک را ترویج دهیم.

حسین معین زاد افزود: گسترش بانکداری الکترونیک باید همراه با کارایی مناسب باشد و باید جایگاه بانکداری نوین را از ترکنشهای خرد به تراکنشهای کلان تبدیل کنیم.

وی اظهار داشت: برنامه های ما در ابعاد مختلف بانکداری غیرحضوری مشخص شده است و طبق برنامه زمانبندی به اجرا درخواهد آمد.