ميزان توليد لاستيك امسال 12 درصد افزايش يافت

مدير كل صنايع غير فلزي وزارت صنايع و معادن در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهرگفت: در سال گذشته 189 هزار تن لاستيك در كشور توليد شد كه اين ميزان نسبت به سال 81 حدود پنج درصد رشد داشت.

حسين ابويي مهريزي با اشاره به واردات لاستيك افزود: درپنج ماهه نخست امسال 24 هزارو500 انواع لاستيك وارد كشور شد كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته با هشت درصد كاهش مواجه شده است.

وي تصريح كرد: واردات 80 درصد واردات انواع تاير از كشور امارات و 20 درصد از طريق ساير كشورها انجام شده است.

به گفته وي، انواع لاستيك از گمرك بندرشهيد رجايي، بندر عباس ، بندرخرمشهروبندر لنگه وارد كشور شده است.

مدير كل صنايع غير فلزي وزارت صنايع و معادن درباره صادرات لاستيك گفت: در پنج ماهه نخست امسال سه هزارو600 تن انواع لاستيك به ارزش 5/4 ميليون دلاربه كشورهاي مختلف صادر شد كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظروزني 21 و ارزشي 6/45 درصد رشد داشته است.

مهريزي نبود فناوري روز دنيا در واحدهاي توليدي را از عمده ترين مشكلات صنعت لاستيك كشوردانست و افزود: واحدهاي توليدي بايد مطابق با فناوري روزتجهيز و نوسازي شوند.