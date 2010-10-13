دولت روز میلاد امام رضا (ع) را تعطیل رسمی اعلام کند

به گزارش خبرگزاری مهر از مشهد، عفت شریعتی با پیشنهاد اعلام تعطیل رسمی میلاد امام رضا(ع) از سوی دولت، اظهار داشت: اگر دولت روز ولادت امام هشتم(ع) را در سراسر کشور تعطیل رسمی اعلام کند، مردم بیشتر می توانند به برنامه های معنوی خود بپردازند و افرادی که قصد زیارت دارند حلاوت و شیرینی بیشتری را احساس می کنند.

عضو فراکسیون بانوان مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه آثار هنری مرتبط با حضرت رضا(ع) باید عظمت علمی و معنوی امام هشتم(ع) را بیشتر منعکس کنند، تصریح کرد: اثر هنری ممکن است در قالب شعر، خطاطی، نقاشی، فیلم، عکس و ... باشد، اما باید توجه داشت که اثری می تواند برگزیده باشد که بتواند به تمام معنا حق مطلب را ادا کند.

وی بهترین روش برای تبیین سیره رضوی را رجوع کردن به فرمایشات و بیانات حضرت عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی افزود: حکومت آن زمان قصد داشت مردم را به واسطه علمای ضد دین آن زمان و ایجاد شبهه از امام رضا(ع) دور کند، اما امام رضا(ع) در سخنرانیهایی که داشتند به تمام شبهاتی که توسط آنها ایجاد می شد پاسخ می دادند.

وی با بیان این مطلب که تاریخ امروز در حال تکرار شدن است، اظهار داشت: جنگ نرمی که امروز توسط دشمن پیاده سازی شده، بر محور القای شبهات مختلف است و آنها می کوشند تا دینداری مردم را تضعیف کنند.

وی در ادامه بیان داشت: ما باید از مکتب علمی امام هشتم(ع) برای پاسخگویی به شبهات، به خصوص به نسل جوان استفاده کنیم.

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به جشنهای ملی زیر سایه خورشید، خاطرنشان کرد: استان خراسان رضوی، به خصوص شهر مقدس مشهد پایگاه ایجاد جشن های بزرگ رضوی در کشور و سایر کشورهاست.

شریعتی اظهار داشت: خراسان رضوی در بیان عظمت و بزرگی حضرت رضا(ع) سهم بزرگی داشته و این موضوع به سرمایه های نهفته در پایتخت معنوی جهان اسلام اشاره دارد.