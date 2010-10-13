تامین آب بوشهر توسط تکنولوژیهای نوین صورت گیرد

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری بعد ازظهر چهارشنبه در جمع کارکنان شرکت آبفار بوشهر افزود: مشکل کمبود آب استان همواره با زدن چاه به صورت مقطعی رفع می شد این در حالیست که ایجاد چاه باعث از بین رفتن سفرهای زیرزمینی و شورشدن آنها می شود.

وی با بیان اینکه کمبود آب ریشه در تاریخ این استان دارد و همواره به عنوان معضلی تاریخی برای این استان محسوب می شده است، اظهار داشت: رفع مشکل آب استان و تامین آن باید با یک نگاه دانش محور و علمی و بر اساس نیازهای استان صورت گیرد.

صفایی بوشهری اظهار داشت: شرایط اقلیمی و گرمای آب وهوای بوشهر در فصل تابستان، کم بارشی طبیعی جوی استان، فرسودگی شبکه و عدم اختصاص اعتبارات مورد نیاز جهت تامین آب استان همگی باعث شده تا همیشه به آب به عنوان یک کمبود نگاه کنیم.

امام جمعه بوشهر با تشکر از کارکنان شرکت آبفار بوشهر، خدمات آنها در روستا یک تکلیف دانست و گفت: در ابتدای انقلاب اکثر روستاهای استان آب شرب بهداشتی و تحت شبکه نداشتند که به برکت انقلاب هم اکنون بیش از 98 درصد جمعیت روستایی استان بوشهر از نعمت آب تحت شبکه برخوردار است که جای تقدیر دارد.

صفایی بوشهری گفت: عدم غنی سازی سفره های زیرزمینی، عدم کنترل آبهای سطحی، نداشتن سدهای کوچک و بزرگ، عدم طراحی صحیح کانالهای آب کشاورزی، فرسودگی شبکه ها، عدم طراحی تولید آب صنعتی از انرژی هسته ای، عدم تفکیک آب شرب از کشاورزی همه این موارد از مشکلاتی است که از جهات مختلف وضعیت آب استان را با بحران روبرو کرده است.

وی با بیان اینکه جهت بررسی و ایجاد راهکارهای تامین آب در استان باید یک همایش دانایی محور و دانش بنیان برگزار شود، گفت: این پیشنهاد در سفر اخیر وزیر نیرو به استان بوشهر به وی داده شده که با موافقت وزیر روبرو شد.

صفایی بوشهری گفت: در این همایش تامین و عرضه آب استان باید به صورت طبیعی و صنعتی مورد بررسی قرار گیرد که امیدواریم خروجی آن یک بسته دانش محور در بحث آب باشد که موجب بهبود وضعیت کنونی شود.