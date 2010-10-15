به گزارش خبرنگار مهر، نشست نقد و بررسی کتاب "هستی‏شناسی معرفت" تألیف عبدالحسین خسروپناه و حسن پناهی‏آزاد که به‌تازگی از سوی انتشارات امیرکبیر منتشر شده است، با حضور مؤلفان کتاب و نیز دکتر سید حسن حسینی، عضو هیئت علمی گروه فلسفه علم دانشگاه صنعتی شریف و دکتر بیوک علیزاده، عضو هیئت علمی گروه فلسفه دانشگاه امام صادق در محل خبرگزاری مهر برگزار شد.

در آغاز این نشست، عبدالحسین خسروپناه، با اشاره به اینکه محتوای کتاب هستی‏شناسی معرفت، محتوایی فلسفی است، گفت: این به آن معناست که محتوای این کتاب معرفت درجه یک است نه درجه دو. به تعبیر دیگر نویسندگان این کتاب جزء فلسفه‏اند نه بیرون از آن. ولی نگاه درجه دو به فلسفه که عبارت است از فلسفه فلسفه، قطعاً کار واجبی است. در کتاب دیگری با عنوان "فلسفه فلسفه اسلامی" که پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر کرده است، بنده نگاهی درجه دو به فلسفه داشته‏ام و فلسفه را موضوع قرار داده‏ام.

وی افزود: گاهی فلسفه بازیگر است و وارد مسایل هستی‏شناسی می‏شود و درباره موضوعاتی مثل وجود و ماهیت سخن می‏گوید و گاهی قرار است نگاهی درجه دو درباره فلسفه و پیرامون آن با روش تاریخی و عقلی وجود داشته باشد، یعنی اینکه فلسفه چیست و روش‏شناسی و مسایل آن چیست.

مؤلف کتاب هستی‏شناسی معرفت ادامه داد: برای آنکه این نگاه درجه دو به فلسفه وجود داشته باشد به نظر من چند شرط مهم باید وجود داشته باشد. یکی اینکه در نگاه درجه دو به فلسفه، فیلسوف درجه دو باید تعلقش را نسبت به محتوای فلسفه کم کند چراکه در غیر این صورت شاید نتواند به نوآوری در فلسفه دست یابد. به نظر من شیخ اشراق یا ملاصدرا، نگاهی درجه دو به فلسفه داشتند که توانستند به نظام جدیدی دست یابند.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تصریح کرد: شرط دیگر آگاهی است یعنی فیلسوف درجه دو باید بداند فلسفه اسلامی چیست. نه مثل کسی که نمی‏داند علم چیست و آنگاه می‏خواهد درباره فلسفه علم سخن بگوید. قطعاً شرط فلسفه علم دانستن تاریخ علم است. تاریخ فلسفه هم شرط فلسفه فلسفه است، هر چند تاریخ فلسفه خود فلسفه نیست.

وی خاطرنشان کرد: اصل بحث هستی‏شناسی معرفت در واقع می‏خواهد یک نگاه هستی‏شناسانه به خود معرفت داشته باشد. معرفت گاهی به معنای دانشی است که موضوع، مسأله و روش خاص خود را دارد و گاهی به معنای مطلق آگاهی است. اگر منظور از معرفت دانش باشد آن گاه بحث درباره دانش، دانش درجه دو خواهد بود. بنابراین مثل دانش فقه، روان‏شناسی و فیزیک، دانشی به نام فلسفه نیز وجود دارد که قرار است درباره آن سخن گفته شود که این همان دانش درجه دو می‏شود.

خسروپناه یادآور شد: اگر درباره معرفت به معنای مطلق آگاهی سخن گفته ‏شود آنگاه معرفت دو حیثیت خواهد داشت، یکی حیثیت وجود و ماهیت آن و دیگری حیثیت حکایتگری آن است. اگر بحث از معرفت باشد، از آن جهت که حکایتگر است، می‏شود معرفت‏شناسی و اگر بحث از معرفت باشد از آن جهت که وجود و ماهیتی دارد، می‏شود هستی‏شناسی معرفت.

وی افزود: بعضی از محققان بر این باورند که معرفت چه از جنس دانش باشد و چه نباشد، می‏شود معرفت درجه دو. بنابراین مبنا، هستی‏شناسی معرفت و معرفت‏شناسی مثل فلسفه علم و فلسفه فلسفه خواهد بود و معرفت درجه دو محسوب می‏شود اما اگر دانش درجه دو را، دانش درباره معرفت به معنای دیسیپلین بگیریم، آنگاه هستی‏شناسی معرفت و معرفت‏شناسی، دانش درجه یک خواهند بود چرا که قرار است درباره خود معرفت به معنای مطلق آگاهی بحث کند، کما اینکه فلسفه درباره وجود بحث می‏کند و یک قسم از وجود هم خود معرفت است.

مدیرگروه فلسفه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی خاطرنشان کرد: دغدغه اصلی این کتاب ارائه نظامی معرفت‏شناختی بر اساس حکمت صدرایی است. برخی از نکاتی که دکتر حسینی ذکر کردند درست است و من قبول دارم. اما نخست باید از جناب آقای پناهی هم تشکر کنم چرا که ایشان نیز در تألیف این کتاب، زحمت زیادی کشیدند که جای ستایش دارد.

وی ادامه داد: ما کاری را تحت عنوان فلسفه معرفت انجام داده‏ایم که حاصل حدود ده سال پژوهش و تحقیق است که ان‏شاءالله تا پایان امسال منتشر خواهد شد. اما از آن جایی که فکر می‌کردیم لازم است بحث معرفت‏شناسی پیش از آن کتاب به نحو جدیدی مطرح شود، سعی کرده‏ایم مباحث پراکنده درباره معرفت‏شناسی را در نظامی جدید عرضه کنیم که در همین راستا کار خود را از صدرا آغاز کردیم. هر چند به نظر لازم می‏رسد که نظام معرفت‏شناسی نوصدرایی، نظام معرفت‏شناسی حکمت اشراق و نظام معرفت‏شناسی سینوی هم باید مورد بررسی قرار گیرد.

این استاد حوزه و دانشگاه با تأکید بر اینکه کتاب "هستی‌شناسی معرفت" به یک معنا، کاری ترویجی است، گفت: در این کتاب از یک سو کار دیگران بازسازی و عرضه می‏شود اما از حیثی دیگر، این کار کاری پژوهشی نیز هست چرا که ما در واقع پرسشهایی جدید را به فلاسفه عرضه کرده‏ایم و پاسخ آن پرسشها را از آنها طلب کرده‏ایم. نظام تازه‏ای که در مباحث این کتاب وجود دارد، نظامی ابداعی است، هر چند همه این مباحث در آثار بزرگان فلسفه ما وجود دارد و ما چیزی به آنها اضافه نکرده‏ایم.

وی تصریح کرد: جناب آقای حسینی فرمودند ما در این کتاب گفته‏ایم موضوع فلسفه "وجود مطلق" است و نه "مطلق وجود". به نظر من مطلق وجود درست نیست چرا که در آن صورت کلی می‏شود و همه موجودات را شامل می‏شود در صورتی که هر موجودی را نمی‏توان وارد این موضوع کرد. منظور ما از وجود مطلق، وجود بما هو وجود است.

حجت الاسلام خسروپناه خاطرنشان کرد: ایشان همچنین فرمودند فلسفه از علم هم بحث می‏کند، یعنی عوارض علم، جزء مسایل فلسفه نیز است. من این موضوع را کاملاً قبول دارم. اما به نظر من اگر دیدیم که به عنوان مثال بحث نفس آن قدر گسترده شده است که جا دارد یک دانش باشد، چه اشکالی دارد. می‏گوییم بحثی با عنوان فلسفه‏النفس داریم که از امور عامه جداست و هر چند جزء دانش فلسفه است اما در واقع دانشی جدا در نظر گرفته می‏شود. یعنی همان طور که تمام فلسفه‏های مضاف جزء فلسفه محسوب می‏شوند، بحث از عوارض علم هم قطعاً جزء فلسفه است اما اینکه جزء فلسفه اولی باشد یا خودش فلسفه‏ای مستقل در دل فلسفه به معنای عام باشد، دو رویکردی است که هر دوی آنها می‏تواند درست باشد.

وی با اشاره به اینکه به اعتقاد وی حوزه معرفت‏شناسی باید از حوزه هستی‏شناسی معرفت جدا شود، سخنانش را پی گرفت: این دو قطعاً با هم مرتبطند اما حیث حکایتگری معرفت و حیث وجودی معرفت دو نگاه گوناگون به معرفتند. لذا بحثی مثل رئالیسم معرفتی که دکتر حسینی به آن اشاره کردند در این کتاب چندان مورد بحث قرار نگرفته است اما در کتاب "نظام معرفت‏شناسی صدرایی" به تفصیل بررسی شده است. چرا که ما بحث از رئالیسم معرفتی را جزء مباحث معرفت‏شناسی می‏دانیم و نه هستی‏شناسی معرفت.

خسروپناه اظهار داشت: آقای دکتر حسینی فرمودند بحثهای هستی‏شناسی معرفت در غرب کمرنگ نیست. من اجمالاً اطلاعاتی از بحثهای این حوزه در غرب دارم. مباحثی مثل فلسفه نفس به نظر من مربوط به حوزه‏ای دیگر است. البته با مباحث معرفت‏شناسی و هستی‏شناسی معرفت پیوند دارد اما آنچه مدنظر ماست این است که معرفت وجود است یا ماهیت، مجرد است یا مادی، جوهر است یا عرض، اتحاد با عالم و معلوم دارد و... اما بنده تا آن جایی که با فلسفه معاصر آشنا هستم، چه فلسفه اگزیستانسیالیسم و چه فلسفه تحلیلی، ندیده‏ام که غربیها درباره این گونه موارد بحث کنند و لذا به نظر من بحثهای هستی‏شناسی معرفت در غرب هنوز هم کمرنگ است. البته در یک مقطعی مخصوصاً در زمان یونان باستان این مباحث پر رنگ بوده است اما پس از آن کم رنگ شده است.

این پژوهشگر فلسفه اسلامی گفت: دکتر حسینی همچنین گفتند که بحثهای معرفت‏شناسی در فلسفه اسلامی صعیف بوده است. بنده عرض می‏کنم که بیشتر بحثهای معرفت‏شناسی در کتابهای منطقی آمده است یعنی منطق، منطق صوری نبوده و اعم از آن بوده است، اما این به آن معنا نیست که این مباحث در فلسفه مورد بحث قرار نگرفته‌اند. بنابراین درست است که بیشتر مباحث فیلسوفان اسلامی مباحث هستی‏شناسی است اما مباحث معرفت‏شناسی نیز در آثار آنان وجود دارد.

خسروپناه ادامه داد: نکته دیگری که طرح شد، ارتباط علم با نفس ناطقه بود که فرمایش کاملاً درست و نکته بسیار دقیقی است. اگر علم از یک طرف از عوارض وجود باشد و از طرف دیگر علم را مرتبط با نفس ناطقه بدانیم، آنگاه تکلیف موجودات دیگر چه می‏شود؟ موجودات دیگر غیر از انسان نفس دارند و طبیعتاً علم با نفس، چه در انسان، چه در حیوان و چه در نبات مرتبط است. از عوارض موجود بما هو موجود همین ارتباط با نفس است اما یک اشکال جدی در اینجا مطرح می‏شود که دکتر حسینی هم به آن اشاره کردند؛ اینکه تکلیف جمادات چه می‏شود؟

وی یادآور شد: ملاصدرا در یک جا حرف متوسطش را می‏گوید و در جایی دیگر نظر نهایی خود را اعلام می‏کند. در مورد نخست ملاصدرا می‏گوید فقط آنچه نفس دارد، مثل انسان، حیوان و نبات، ادراک دارد اما جمادات که نفس ندارند، ادراک هم ندارند. او اما در جایی دیگر که حرف نهایی خودش را می‏گوید و بر اساس نظریه تشکیک پیش می‏رود، چنین می‌گوید که اگر کمالی در یکی از مراتب هستی باشد، در تمام هستی هم آن کمال باید وجود داشته باشد. این سؤالی جدی است که می‏توان از ملاصدرا پرسید. ملاصدرا اما در واقع درجه‏ای از تجرد را برای جمادات هم می‏پذیرد. بنابراین چون جمادات هم درجه‏ای از تجرد در خود دارند، به نسبت همان درجه، علم هم دارند.

این استاد حوزه و دانشگاه در پایان گفت: بحث علم حضوری و حصولی و این پرسش که تکلیف علم حصولی چه می‏شود، مورد دیگری بود که مطرح شد. بنده عرض کردم که این مباحث در کتاب "نظام هستی‏شناسی ملاصدرا" آمده است و به نظر ما چون این موضوع سؤال هستی‏شناسی معرفت نبوده در اینجا ما درباره آن بحث نکرده‏ایم.همچنین در بحث وجود ذهنی، گرچه این موضوع در این کتاب چندان مورد بحث قرار نگرفته اما نظریه‏های مختلف وجود ذهنی (از صفحه 206 به بعد) در این کتاب آمده است. اما در نهایت به نظر من این سؤال هم که ملاصدرا حس‏گرا یا عقل‏گراست، سؤالی معرفت‏شناسانه است و جای آن در این کتاب نیست، هر چند در همین کتاب گفته‏ایم که ملاصدرا تصوراً حس‏گراست اما تصدیقاً عقلگراست.