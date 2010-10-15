به گزارش خبرنگار مهر، نشست نقد و بررسی کتاب "هستیشناسی معرفت" تألیف عبدالحسین خسروپناه و حسن پناهیآزاد که بهتازگی از سوی انتشارات امیرکبیر منتشر شده است، با حضور مؤلفان کتاب و نیز دکتر سید حسن حسینی، عضو هیئت علمی گروه فلسفه علم دانشگاه صنعتی شریف و دکتر بیوک علیزاده، عضو هیئت علمی گروه فلسفه دانشگاه امام صادق در محل خبرگزاری مهر برگزار شد.
در آغاز این نشست، عبدالحسین خسروپناه، با اشاره به اینکه محتوای کتاب هستیشناسی معرفت، محتوایی فلسفی است، گفت: این به آن معناست که محتوای این کتاب معرفت درجه یک است نه درجه دو. به تعبیر دیگر نویسندگان این کتاب جزء فلسفهاند نه بیرون از آن. ولی نگاه درجه دو به فلسفه که عبارت است از فلسفه فلسفه، قطعاً کار واجبی است. در کتاب دیگری با عنوان "فلسفه فلسفه اسلامی" که پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر کرده است، بنده نگاهی درجه دو به فلسفه داشتهام و فلسفه را موضوع قرار دادهام.
وی افزود: گاهی فلسفه بازیگر است و وارد مسایل هستیشناسی میشود و درباره موضوعاتی مثل وجود و ماهیت سخن میگوید و گاهی قرار است نگاهی درجه دو درباره فلسفه و پیرامون آن با روش تاریخی و عقلی وجود داشته باشد، یعنی اینکه فلسفه چیست و روششناسی و مسایل آن چیست.
مؤلف کتاب هستیشناسی معرفت ادامه داد: برای آنکه این نگاه درجه دو به فلسفه وجود داشته باشد به نظر من چند شرط مهم باید وجود داشته باشد. یکی اینکه در نگاه درجه دو به فلسفه، فیلسوف درجه دو باید تعلقش را نسبت به محتوای فلسفه کم کند چراکه در غیر این صورت شاید نتواند به نوآوری در فلسفه دست یابد. به نظر من شیخ اشراق یا ملاصدرا، نگاهی درجه دو به فلسفه داشتند که توانستند به نظام جدیدی دست یابند.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تصریح کرد: شرط دیگر آگاهی است یعنی فیلسوف درجه دو باید بداند فلسفه اسلامی چیست. نه مثل کسی که نمیداند علم چیست و آنگاه میخواهد درباره فلسفه علم سخن بگوید. قطعاً شرط فلسفه علم دانستن تاریخ علم است. تاریخ فلسفه هم شرط فلسفه فلسفه است، هر چند تاریخ فلسفه خود فلسفه نیست.
وی خاطرنشان کرد: اصل بحث هستیشناسی معرفت در واقع میخواهد یک نگاه هستیشناسانه به خود معرفت داشته باشد. معرفت گاهی به معنای دانشی است که موضوع، مسأله و روش خاص خود را دارد و گاهی به معنای مطلق آگاهی است. اگر منظور از معرفت دانش باشد آن گاه بحث درباره دانش، دانش درجه دو خواهد بود. بنابراین مثل دانش فقه، روانشناسی و فیزیک، دانشی به نام فلسفه نیز وجود دارد که قرار است درباره آن سخن گفته شود که این همان دانش درجه دو میشود.
خسروپناه یادآور شد: اگر درباره معرفت به معنای مطلق آگاهی سخن گفته شود آنگاه معرفت دو حیثیت خواهد داشت، یکی حیثیت وجود و ماهیت آن و دیگری حیثیت حکایتگری آن است. اگر بحث از معرفت باشد، از آن جهت که حکایتگر است، میشود معرفتشناسی و اگر بحث از معرفت باشد از آن جهت که وجود و ماهیتی دارد، میشود هستیشناسی معرفت.
وی افزود: بعضی از محققان بر این باورند که معرفت چه از جنس دانش باشد و چه نباشد، میشود معرفت درجه دو. بنابراین مبنا، هستیشناسی معرفت و معرفتشناسی مثل فلسفه علم و فلسفه فلسفه خواهد بود و معرفت درجه دو محسوب میشود اما اگر دانش درجه دو را، دانش درباره معرفت به معنای دیسیپلین بگیریم، آنگاه هستیشناسی معرفت و معرفتشناسی، دانش درجه یک خواهند بود چرا که قرار است درباره خود معرفت به معنای مطلق آگاهی بحث کند، کما اینکه فلسفه درباره وجود بحث میکند و یک قسم از وجود هم خود معرفت است.
مدیرگروه فلسفه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی خاطرنشان کرد: دغدغه اصلی این کتاب ارائه نظامی معرفتشناختی بر اساس حکمت صدرایی است. برخی از نکاتی که دکتر حسینی ذکر کردند درست است و من قبول دارم. اما نخست باید از جناب آقای پناهی هم تشکر کنم چرا که ایشان نیز در تألیف این کتاب، زحمت زیادی کشیدند که جای ستایش دارد.
وی ادامه داد: ما کاری را تحت عنوان فلسفه معرفت انجام دادهایم که حاصل حدود ده سال پژوهش و تحقیق است که انشاءالله تا پایان امسال منتشر خواهد شد. اما از آن جایی که فکر میکردیم لازم است بحث معرفتشناسی پیش از آن کتاب به نحو جدیدی مطرح شود، سعی کردهایم مباحث پراکنده درباره معرفتشناسی را در نظامی جدید عرضه کنیم که در همین راستا کار خود را از صدرا آغاز کردیم. هر چند به نظر لازم میرسد که نظام معرفتشناسی نوصدرایی، نظام معرفتشناسی حکمت اشراق و نظام معرفتشناسی سینوی هم باید مورد بررسی قرار گیرد.
این استاد حوزه و دانشگاه با تأکید بر اینکه کتاب "هستیشناسی معرفت" به یک معنا، کاری ترویجی است، گفت: در این کتاب از یک سو کار دیگران بازسازی و عرضه میشود اما از حیثی دیگر، این کار کاری پژوهشی نیز هست چرا که ما در واقع پرسشهایی جدید را به فلاسفه عرضه کردهایم و پاسخ آن پرسشها را از آنها طلب کردهایم. نظام تازهای که در مباحث این کتاب وجود دارد، نظامی ابداعی است، هر چند همه این مباحث در آثار بزرگان فلسفه ما وجود دارد و ما چیزی به آنها اضافه نکردهایم.
وی تصریح کرد: جناب آقای حسینی فرمودند ما در این کتاب گفتهایم موضوع فلسفه "وجود مطلق" است و نه "مطلق وجود". به نظر من مطلق وجود درست نیست چرا که در آن صورت کلی میشود و همه موجودات را شامل میشود در صورتی که هر موجودی را نمیتوان وارد این موضوع کرد. منظور ما از وجود مطلق، وجود بما هو وجود است.
حجت الاسلام خسروپناه خاطرنشان کرد: ایشان همچنین فرمودند فلسفه از علم هم بحث میکند، یعنی عوارض علم، جزء مسایل فلسفه نیز است. من این موضوع را کاملاً قبول دارم. اما به نظر من اگر دیدیم که به عنوان مثال بحث نفس آن قدر گسترده شده است که جا دارد یک دانش باشد، چه اشکالی دارد. میگوییم بحثی با عنوان فلسفهالنفس داریم که از امور عامه جداست و هر چند جزء دانش فلسفه است اما در واقع دانشی جدا در نظر گرفته میشود. یعنی همان طور که تمام فلسفههای مضاف جزء فلسفه محسوب میشوند، بحث از عوارض علم هم قطعاً جزء فلسفه است اما اینکه جزء فلسفه اولی باشد یا خودش فلسفهای مستقل در دل فلسفه به معنای عام باشد، دو رویکردی است که هر دوی آنها میتواند درست باشد.
وی با اشاره به اینکه به اعتقاد وی حوزه معرفتشناسی باید از حوزه هستیشناسی معرفت جدا شود، سخنانش را پی گرفت: این دو قطعاً با هم مرتبطند اما حیث حکایتگری معرفت و حیث وجودی معرفت دو نگاه گوناگون به معرفتند. لذا بحثی مثل رئالیسم معرفتی که دکتر حسینی به آن اشاره کردند در این کتاب چندان مورد بحث قرار نگرفته است اما در کتاب "نظام معرفتشناسی صدرایی" به تفصیل بررسی شده است. چرا که ما بحث از رئالیسم معرفتی را جزء مباحث معرفتشناسی میدانیم و نه هستیشناسی معرفت.
خسروپناه اظهار داشت: آقای دکتر حسینی فرمودند بحثهای هستیشناسی معرفت در غرب کمرنگ نیست. من اجمالاً اطلاعاتی از بحثهای این حوزه در غرب دارم. مباحثی مثل فلسفه نفس به نظر من مربوط به حوزهای دیگر است. البته با مباحث معرفتشناسی و هستیشناسی معرفت پیوند دارد اما آنچه مدنظر ماست این است که معرفت وجود است یا ماهیت، مجرد است یا مادی، جوهر است یا عرض، اتحاد با عالم و معلوم دارد و... اما بنده تا آن جایی که با فلسفه معاصر آشنا هستم، چه فلسفه اگزیستانسیالیسم و چه فلسفه تحلیلی، ندیدهام که غربیها درباره این گونه موارد بحث کنند و لذا به نظر من بحثهای هستیشناسی معرفت در غرب هنوز هم کمرنگ است. البته در یک مقطعی مخصوصاً در زمان یونان باستان این مباحث پر رنگ بوده است اما پس از آن کم رنگ شده است.
این پژوهشگر فلسفه اسلامی گفت: دکتر حسینی همچنین گفتند که بحثهای معرفتشناسی در فلسفه اسلامی صعیف بوده است. بنده عرض میکنم که بیشتر بحثهای معرفتشناسی در کتابهای منطقی آمده است یعنی منطق، منطق صوری نبوده و اعم از آن بوده است، اما این به آن معنا نیست که این مباحث در فلسفه مورد بحث قرار نگرفتهاند. بنابراین درست است که بیشتر مباحث فیلسوفان اسلامی مباحث هستیشناسی است اما مباحث معرفتشناسی نیز در آثار آنان وجود دارد.
خسروپناه ادامه داد: نکته دیگری که طرح شد، ارتباط علم با نفس ناطقه بود که فرمایش کاملاً درست و نکته بسیار دقیقی است. اگر علم از یک طرف از عوارض وجود باشد و از طرف دیگر علم را مرتبط با نفس ناطقه بدانیم، آنگاه تکلیف موجودات دیگر چه میشود؟ موجودات دیگر غیر از انسان نفس دارند و طبیعتاً علم با نفس، چه در انسان، چه در حیوان و چه در نبات مرتبط است. از عوارض موجود بما هو موجود همین ارتباط با نفس است اما یک اشکال جدی در اینجا مطرح میشود که دکتر حسینی هم به آن اشاره کردند؛ اینکه تکلیف جمادات چه میشود؟
وی یادآور شد: ملاصدرا در یک جا حرف متوسطش را میگوید و در جایی دیگر نظر نهایی خود را اعلام میکند. در مورد نخست ملاصدرا میگوید فقط آنچه نفس دارد، مثل انسان، حیوان و نبات، ادراک دارد اما جمادات که نفس ندارند، ادراک هم ندارند. او اما در جایی دیگر که حرف نهایی خودش را میگوید و بر اساس نظریه تشکیک پیش میرود، چنین میگوید که اگر کمالی در یکی از مراتب هستی باشد، در تمام هستی هم آن کمال باید وجود داشته باشد. این سؤالی جدی است که میتوان از ملاصدرا پرسید. ملاصدرا اما در واقع درجهای از تجرد را برای جمادات هم میپذیرد. بنابراین چون جمادات هم درجهای از تجرد در خود دارند، به نسبت همان درجه، علم هم دارند.
این استاد حوزه و دانشگاه در پایان گفت: بحث علم حضوری و حصولی و این پرسش که تکلیف علم حصولی چه میشود، مورد دیگری بود که مطرح شد. بنده عرض کردم که این مباحث در کتاب "نظام هستیشناسی ملاصدرا" آمده است و به نظر ما چون این موضوع سؤال هستیشناسی معرفت نبوده در اینجا ما درباره آن بحث نکردهایم.همچنین در بحث وجود ذهنی، گرچه این موضوع در این کتاب چندان مورد بحث قرار نگرفته اما نظریههای مختلف وجود ذهنی (از صفحه 206 به بعد) در این کتاب آمده است. اما در نهایت به نظر من این سؤال هم که ملاصدرا حسگرا یا عقلگراست، سؤالی معرفتشناسانه است و جای آن در این کتاب نیست، هر چند در همین کتاب گفتهایم که ملاصدرا تصوراً حسگراست اما تصدیقاً عقلگراست.
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