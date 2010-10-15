حضور جوانان در بخش رقابت جشن موسیقی چشمگیر بود

شاهین فرهت در یازدهمین جشن خانه موسیقی ضمن بیان این مطلب در ارزیابی آثار ارسال شده در این بخش به خبرنگار مهر، گفت : اعضای هیئت داوران پس از گرینش اولیه بیش از 50 آلبوم موسیقی را گوش دادند و در نهایت از این تعداد 10 آلبوم به مرحله نهایی راه یافت و در نهایت به لحاظ کیفی نمره هریک از آثار را دادیم.

شاهین فرهت در ادامه افزود: انتخاب و داوری آثار ارسال شده به دبیرخانه جشن خانه موسیقی یکی از مهمترین مسائلی است که تضمین کننده رقابتی برگزار شدن جشن خانه موسیقی در سال های آینده است به همین دلیل سعی کردیم نهایت دقت و رعایت انصاف را در داوری ها به کار گیریم

شاهین فرهت در ادامه صحبت های خود با مثبت ارزیابی کردن رقابتی شدن برگزار شدن یازدهمین دوره از جشن خانه موسیقی گفت : ایده رقابتی برگزار شدن جشن خانه موسیقی خوب است و موجب ایجاد عرصه را برای فعالیت و رقابت سازنده مهیا می کند.

جشن خانه موسیقی به مناسبت یازدهمین سالگرد تاسیس این نهاد روز دوشنبه 26 مهر ماه در تالار وحدت برگزار می شود.