تکمیل کشتارگاه صنعتی سنندج به 1.7 میلیارد تومان نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، ابراهیم حسن نژاد ظهر چهارشنبه در جلسه بررسی وضعیت کشتارگاه صنعتی سنندج، اظهار داشت: برای تکمیل تمامی بخش های کشتارگاه صنعتی سنندج 17 میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز است که باید در سریع‌ترین زمان ممکن توسط سهامداران تامین شود.

وی عنوان کرد: کلنگ احداث کشتارگاه صنعتی سنندج در سال 81 بر زمین شده شده و در حالی که قرار بود این پروژه تا سال 85 به بهره برداری برسد ولی تا اوایل سال 88 پروژه تنها 25 درصد پیشرفت فیزیکی داشت و سهامداران به تعهدات خود در راستای ساخت و تکمیل کشتارگاه عمل نکرده بودند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان ادامه داد: در سال 88 و به دنبال قرار دادن نام این پروژه در مصوبات سفر تاریخی مقام معظم رهبری به استان کردستان، اعتبارات بسیار خوبی برای تکمیل و بهره برداری از آن اختصاص داده شد و خوشبختانه هم اکنون خط کشتار آن آماده بهره برداری است.

حسن نژاد افزود: برای تکمیل و بهره برداری از خط کشتار اعتباری بالغ بر 45 میلیارد ریال در نظر گرفته شده بود که توسط سهام داران کشتارگاه صنعتی سنندج پرداخت شد و بر این اساس 49 درصد از کشتارگاه سهم شرکت پشتیبانی امور دام کشور، 40 درصد سهم شهرداری سنندج و 11 درصد بقیه نیز سهم شرکت همیاری شهرداری های استان و اتحادیه دامداران کردستان است.

وی گفت: خط کشتار در حال حاضر آماده بهره برداری است و طی دو ماه گذشته نیز مورد آزمایش فنی قرار گرفته است و تنها نیاز کشتارگاه صعنتی سنندج در حال حاضر خرید تجهیزات مورد نیاز برای تبدیل ضایعات است که امیدواریم با تصمیماتی که در این جلسه اخذ شد تا هفته آینده کشتارگاه صنعتی سنندج به بهره برداری کامل برسد.