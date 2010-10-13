نبود مهارت شغلی اصلی ترین ریشه بزهکاری مددجویان است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، ایرج سلیمی ظهر چهارشنبه درجریان بازدید از محل آزمون کتبی و عملی فنی و حرفه ای مددجویان که در محل زندان اسلام آباد غرب، برگزار شد، اظهارداشت: از جمله ریشه های بزهکاری مددجویان، فقدان شغل مناسب و عدم مهارت شغلی است، در همین راستا با همکاری سازمان فنی و حرفه ای استان، دوره های مختلف آموزش مهارت شغلی شامل؛ رشته های برق، مکانیک، جوشکاری و... در سطح زندان های استان برگزار می شود.

وی ادامه داد: مددجویان می توانند با توجه به نیاز و علاقه شخصی، در هر یک از رشته های مورد نظر ثبت نام و پس از طی دوره آموزشی و کسب امتیاز لازم، مدرک معتبر فنی و حرفه ای دریافت کنند.

سلیمی تصریح کرد: برای ثبت نام و شرکت در دوره های آموزشی مصوب هیچگونه محدودیتی وجود ندارد و مددجویان می توانند در صورت عدم تداخل زمانبندی برگزاری کلاس های آموزشی، همزمان در چند رشته آموزشی ثبت نام کنند.

رئیس زندان شهرستان اسلام آباد غرب خاطر نشان کرد: برگزاری دوره های آموزش فنی و حرفه ای درون زندان ها، علاوه بر پر نمودن اوقاغت فراغت مددجویان و ارتقای سطح مهارت های شغلی آنان، موجب خوداتکایی و ایجاد انگیزه، برای حضور در فعالیت های اجتماعی خواهد بود.