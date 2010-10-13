نمایندگان شورای کرج در شورای اسلامی استان انتخاب شدند

به گزارش خبرگزاری مهر در کرج، یکصدو چهل و سومین جلسه رسمی شورای ا سلاامی شهرستان کرج با حضور 10 عضو تشکیل و بر اساس قانون و به دنبال نامه کتبی سرپرست استانداری البرز و فرماندار شهرستان کرج مبنی بر معرفی دو نماینده این شورا در شورای اسلامی استان البرز، اعضای این شورای اسلامی دو نماینده خود را جهت حضور در شورای اسلامی استان البرز انتخاب کردند.

بر اساس این گزارش، ناصر گروسی رئیس شورای اسلامی شهرستان کرج به عنوان نماینده اول و حمید رضا ابوالحسنی عضو این شورا به عنوان نماینده دوم شورای اسلامی شهرستان کرج جهت عضویت در شورای اسلامی استان البرز انتخاب شدند و تمامی اعضای شورای اسلامی شهرستان کرج با امضا صورت جلسه و تایید سلامت و صحت این انتخابات برای هر دو نماینده خود آرزوی موفقیت کرده و نقطه نظرات خود را جهت اعتلای هرچه بیشتر جایگاه شوراهای اسلامی بر اساس قانون ، و منویات مقام معظم رهبری بیان کردند.

بر این اساس تاکنون چهار عضو شورای اسلامی استان البرز مشخص شده اند که علاوه بر دو نماینده شهرستان کرج، حمزه زاده نماینده شورای اسلامی شهرستان ساوجبلاغ و آقای سادات رسول نماینده شورای اسلامی شهرستان نظر آباد هستند و عضو دیگر این شورا نماینده شهرستان طالقان است که به دلیل تازه تاسیس بودن این شهرستان تاکنون معرفی نشده است گرچه به زوری نماینده شورای اسلامی شهرستان طالقان نیز معرفی می شود.

طبق قانون اعضای شورای استانها باید پنج نفر باشند و تعیین دو نماینده از شهرستان کرج به دلیل تعداد جمعیت بالای این شهرستان بوده است و چون استان البرز دارای چهار شهرستان است با تعیین دو نماینده از کرج تعداد اعضای شورای اسلامی استان تکمیل می شود و بزودی این شورا تشکیل می‌شود.

در این جلسه از 11 عضو شورای اسلامی شهرستان کرج 10 عضو یعنی نمایندگان شهرهای کرج، کمالشهر، ماهدشت، گرمدره، مشکین دشت، اشتهارد، آسارا و بخشهای اشتهارد، مرکزی و آسارا حضور داشتند.

از کلیه اعضا جهت شرکت در این جلسه دعوت به عمل آمده بود.