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۲۳ مهر ۱۳۸۹، ۱۱:۳۶

"گنجینه آرتمیس" بعد از تصویب فیلمنامه کلید می‌خورد

"گنجینه آرتمیس" بعد از تصویب فیلمنامه کلید می‌خورد

فیلم تلویزیونی" گنجینه آرتمیس" به کارگردانی جواد مزدآبادی بعد از تصویب فیلنامه در جزیره کیش کلید می‌خورد.

به گزارش خبرنگار مهر، طرح فیلمنامه این فیلم تلویزیونی که نوشته مزدآبادی است برای تولید و پخش، در شبکه یک سیما تصویب شده است. این فیلم تلویزیونی بعد از تصویب فیلمنامه کلید می‌خورد.

مزدآبادی و عباس پرنداخته فیلمنامه " گنجینه آرتمیس" را به نگارش درآورده‌اند. تصویربرداری این فیلم تلویزیونی که در ارتباط با خلیج فارس است در جزیره کیش انجام می‌شود. سکانس‌های از  آن هم قرار است در زیر آب فیلمبرداری شود و نیاز به ابزار ویژه دارد.

مزدآبادی فیلم سینمایی"ورود زنده ها ممنوع" با بازی مجید صالحی وعلی صادقی را آماده نمایش دارد. از وی به تازگی فیلم تلویزیونی "سکوت مطلق" با بازی کیکاووس یاکیده به مناسبت هفته ناجا به نمایش درآمد.

کد مطلب 1170270

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