30 درصد آب بوشهر در شبکه ها هدر می رود

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، محمد پردل بعد از ظهر چهارشنبه در دیدار کارکنان شرکت آبفار بوشهر با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر با یبان اینکه فرسودگی شبکه های آبرسانی روستایی از مهمترین دغدغه های این شرکت به شمار می رود، گفت: هم اکنون 30 درصد شبکه های آبرسانی روستایی استان نیازمند نوسازی و بازسازی است که اعتبارات تخصیصی جوابگوی رفع نوسازی و بازسازی شبکه های آبرسانی استان نیست.

وی با بیان اینکه بهره گیری از تکنولوژیهای نوین جهت تامین آب مورد نیاز آب روستاهای استان از مهمترین اولویتهای این شرکت به شمار می رود، اظهار داشت: هم اکنون این شرکت در حال اجرای طرح هایی همچون استحصال آب از رطوبت هوا و تصفیه آب توسط انرژی خورشید در روستاهای استان است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان بوشهر اظهار داشت: طرح آزمایشی استحصال آب از رطوبت هوا در روستای شاه پسرمرد در حال اجراست و به زودی نیز طرح تصفیه آب روستای شیرمرد توسط انرژی خورشید توسط این شرکت پیاده سازی خواهد شد.

پردل گفت: در راستای برون سپاری خدمات دولت به بخش خصوصی، با تشکل 9 تعاونی آبداران در تمامی شهرستانهای استان تمامی فعالیتهای بخش خدمات رسانی امور مشترکین آبفا روستایی بوشهر به بخش خصوصی واگذار شده است .

وی به سیمای آبرسانی به روستاهای استان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر 98 درصد از جمعیت روستایی استان بوشهر از نعمت شبکه آب روستایی برخوردارند این در حالیست که این میزان در قبل از انقلاب کمتر از 23 درصد بوده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان بوشهر افزود: همچنین 15 شهر با جمعیتی حدود 72 هزار 992 نفر که 13 درصد جمعیت شهری استان را شامل می شود تحت پوشش خدمات این شرکت است.