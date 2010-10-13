اهتزاز پرچم رضوی با شلیک 21 گلوله توپ

به گزارش خبرگزاری مهر از مشهد، پرچم مطهر امام هشتم(ع) با حضور نمادین پنج نفر از خادمان این مضجع شریف و امیر اشرفی، فرمانده منطقه دوم نیروی دریایی ارتش، حجت الاسلام پناهیان و برخی از مسئولان بوشهر در ناوشکن شهید نقدی با شلیک 21 گلوله توپ برافراشته شد.

امید اشرفی فرمانده منطقه دوم نیروی دریایی ارتش در این مراسم ضمن خیر مقدم به خادمان رضوی و ادای احترام به ساحت نورانی امام هشتم(ع) به گوشه ای از نقش آفرینی شهدای نیروی دریایی پرداخته و اظهار داشت: شاید بتوان گفت که در میان مردم شهدای نیروی زمینی بیشتر مورد توجه قرار گرفته و شهدای نیروی دریایی گمنام تر هستند.

حجت الاسلام پناهیان نیز در این مراسم به اهمیت موضوع شهادت پرداخته و گفت: زندگی انسان ها شامل چهار مرحله نماز، عبادت، زندگی و مرگ است که به عبارتی از نماز آغاز و به مرگ ختم می شود.

وی با بیان اینکه شهادت بهترین حالت مرگ است، عنوان کرد: شهدای نیروی دریایی به خوبی توانستند این مسیر را طی کنند.

همچنین در این گزارش آمده است جشن "زیر سایه خورشید" در دشتستان نیز به مناسبت دهه کرامت با حضور حدود هفت هزار نفر مخاطب برگزار شد.

بنابراین گزارش در مراسم جشن دشتستان، 63 کمک هزینه سفر به مشهد، چهار کمک هزینه عتبات عالیات و چهار کمک هزینه مکه مکرمه به تعدادی از حاضران اهدا شد.