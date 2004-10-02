جروزالم پست: عنان از بيروت و دمشق راضي نيست

به گزارش خبرگزاري مهر وبه نقل از روزنامه صهيونيستي جروزالم پست، كوفي عنان دبير كل سازمان ملل روز جمعه گزارش داد كه سوريه طبق خواسته شوراي امنيت سازمان ملل نيروهاي خود را از لبنان خارج نكرده است و همچنين گفت كه از دمشق خواهان اعلام ضرب الاجلي براي اجراي كامل قطع نامه سازمان ملل مي باشد.

وي گفت لبنان نتوانسته است خواسته شوراي امنيت مبني بر خلع سلاح همه چريكهاي لبناني وغيرلبناني را عمل كند. وي افزود: سازمان ملل از بيروت نيز خواسته مشابهي براي اعلام يك ضرب الاجل دارد.

كوفي عنان درگزارشي كه به شوراي امنيت ارائه داد، اعلام كرد: 14 سال پس ازپايان خصومتها و 4 سال پس از خروج اسراييليها از لبنان هم اكنون زمان آن فرارسيده است كه تمام احزاب مشكلات باقي مانده در اين زمينه را كنار بگذارند. خروج نيروهاي خارجي و خلع سلاح چريك ها باعث مي شود كه اين بخش غمگين از تاريخ لبنان پايان يابد.

زماني كه آمريكا و كشورهاي كليدي اروپايي از سوريه چنين درخواستي را عنوان كردند اعلام كردند كه در صورت اجرا نشدن خواسته آنان تدابير ديگري در نظر گرفته خواهد شد.

عنان بدون اينكه از جزييات كمكهاي خود صحبت كند گفت كه آماده است به احزاب كمك كند تا خروج نيروهاي خارجي از لبنان ميسر شود.

عنان گفت كه منابع لبنان به وي اطمينان داده اند كه چريك ها را خلع سلاح مي كنند و گفت كه ضعف شرايط امنيتي در منطقه و ريسك ثبات در لبنان و كمبود صلح و آرامش اجراي اين قطع نامه را دشوار كرده است.

دبير كل سازمان ملل افزود منابع لبناني به وي گفته اند كه حزب الله مسئول حفاظت از بخشي از لبنان است كه در بيشتر مواقع در اشغال اسراييل بوده است.

كوفي عنان گفت كه بيروت و دمشق هر دو به سازمان ملل قول داده اند كه به زودي اين قطع نامه را به طور كامل اجرا كنند.

وي خاطرنشان كرد اما با توجه به اينكه تا كنون هيچ يك از خواسته هاي اين قطع نامه به اجرا درنيامده است، من نمي توانم درباره زمان اجراشدن اين قطع نامه هيچ اطميناني بدهم.

گفتني است آمريكا و فرانسه در تاريخ 2 سپتامبر از سوريه خواسته بودند كه نيروهاي خارجي را ازلبنان خارج كند و چريك ها را خلع سلاح نمايد. اين دو كشور از عنان نيز درخواست كرده بودند كه يك ماه بعد درباره اين موضوع گزارش دهد.