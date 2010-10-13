سه پیروزی و دو شکست برای نمایندگان ایران در روز نخست

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب روز نخست مسابقات تنیس روی میز پروتور جهانی مجارستان امروز چهارشنبه افشین نوروزی در گروه یک و در مصاف با "دومینیک" از اتریش به برتری 4 بر یک دست یافت.

از گروه 19 واحد مالمیری دیدار با حریف اسلواکی به نام "زیبرات" را با پیروزی 4 بر 2 خود تمام کرد. مالمیری در حالی برنده این بازی شد که دارای رنکینگ 489 است در حالیکه بازیکن اسلواکی در رده 289 قرار داشت. محمدرضا اخلاق پسند در دیداری که از گروه 36 برگزار شد با نتیجه 4 بر صفر موفق به شکست "کولوپکسا" از بلژیک شد.

نیما عالمیان و میدیا لطف الله نسبی که در گروه 28 و 39 این رقابت‌ها قرار دارند دیدار با "چوجنوسکی" و "چون تانگ" از لهستان و چین تایپه را با نتیجه مشابه یک بر 4 واگذار کرد.

"دیمیتریچ لونکو" و "ریچارد پرازه" از مربیان شاغل در آکادمی بین‎المللی اشلاگر هستند که تیم ملی تنیس روی میز کشورمان را در رقابت‎های مجارستان همراهی می کنند.

مسابقات تنیس روی میز پروتور جهانی مجارستان به مدت 4 روز پیگیری خواهد شد.