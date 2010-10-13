مذاکره با طالبان از مدتها قبل آغاز شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، "حامد کرزای" در مصاحبه با شبکه سی.ان.ان، تأیید کرد که دولت او از مدتها پیش در حال انجام گفتگوهای غیر رسمی با طالبان در مورد برقراری صلح در افغانستان است.

رئیس جمهور افغانستان در این مصاحبه گفت: ما با طالبان به عنوان یک گروه هموطن صحبت کرده‌ ایم. تماس ما به صورت رسمی و مداوم با موضوعی مشخص نبوده، بلکه تماسهای غیر رسمی و شخصی از مدتها پیش در جریان بوده‌ است.

وحید عمر، سخنگوی رئیس جمهور افغانستان نیز پیش از این گفته‌ بود که دولت افغانستان از چند سال پیش با سطوح مختلف طالبان که خواستار ارتباط دوباره با دولت‌ هستند در تماس بوده ‌است.

این در حالی است که شورای عالی صلح افغانستان به ریاست برهان الدین ربانی از امروز چهارشنبه کار خود به صورت رسمی آغاز می کند.

برهان ‌الدین ربانی در مراسم پذیرش این سمت گفت: تا کی می ‌خواهیم منتظر بمانیم تا خارجیها برای ما امنیت بیاورند؟ تا کی می ‌خواهیم شاهد انفجار در مساجد و کشته شدن رهبرانمان باشیم؟ صلح تنها وقتی می ‌آید که با هم همکاری داشته ‌باشیم.

طالبان رسماً اعلام کرده که تا زمان خروج نیروهای خارجی از افغانستان با دولت کرزای مذاکره نخواهد کرد اما با این حال بسیاری از رهبران طالبان از راههای مستقیم یا غیر مستقیم خواهان تماس با مقامهای ارشد دولتی شده‌ اند.

در همین حال، حامد کرزی نیز در ماه فوریه گذشته هیئتی از اعضای پیشین طالبان را به عربستان سعودی فرستاد تا حمایت این کشور را برای کمک به آغاز مذاکرات با طالبان جلب کند.