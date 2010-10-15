سیدمحسن وزیری تهیه‌کننده این فیلم سینمایی به خبرنگار مهر گفت: سحر قریشی و افسانه پاکرو برای بازی در این پروژه انتخاب شده‌اند و به زودی با بقیه بازیگران هم قرارداد امضا می‌کنیم.

سحر قریشی با بازی در مجموعه "دلنوازان" شناخته شد و در فیلم "لج و لجبازی" مقابل دوربین رفت. مجتبی رحیمی فیلمبردار، بابک اخوان صدابردار، مهرنوش الفتی طراح صحنه و لباس، آرش افشار گریمور و اکبر اصفهانی عکاس این پروژه هستند.

فیلمبرداری "ساعت شلوغی" اواخر پائیز و با فراغت معیریان از کارگردانی مجموعه "این‌جا تهران است" شروع می‌شود. آرش معیریان فیلمهای سینمایی "کما"، "چپ‌دست"، "شارلاتان"، "آنکه دریا می‌رود"، "داماد اجباری" و ... را کارگردانی کرده است.

