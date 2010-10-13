همایش سراسری اتحادیه های اسلامی وزارت ارتباطات آغاز بکار کرد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، معاون سیاسی و امنیتی استاندار گلستان ظهر چهارشنبه در این همایش گفت: هر حرکت و اقدام در کشور به دو عامل رهبری و مشارکتهای اجتماعی نیاز دارد.

فتح الله نوری افزود: رهبری به عنوان رکن اساسی هر تصمیم در کشور است و بدون رهبری هیچ اتفاقی به سرانجام مطلوب نخواهد رسید.

وی چهار کارکرد را در بررسی کارکرد رهبری مهم دانست و اظهار داشت: دفاع رهبران از اصول، آرمانها، ارزشها و هدف گذاریهای نهضت مهم است.

نوری، کارکرد توجه و دقت به نقش اجتماعی و برخورداری جامعه از حقوق خویش، نظارت عام بر قوا و توان هماهنگی، انسجام و پیشگیری از اختلاف از دیگر کارکردهاست.

معاون سیاسی امنیتی استاندار گلستان بیان داشت: دفاع از حقوق ملت و برخورداری از آزادیهایی که در کشور حاکم شده است، ارمغان رهبری امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری است.

وی ملت ایران را مردمی دشمن شناس و رهبر شناس معرفی کرد و گفت: انجمن های اسلامی باید در راستای دفاع از ارزشهای انقلاب و شهداء حرکت کنند.

وی آزمون مقابله با مبحث تحریم و هدفمند شدن یارانه را دو مبحث مهم برشمرد و گفت: با جراحی هدفمند کردن یارانه ها، نتیجه این طرح عاید مردم می شود.