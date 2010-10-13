ضرورت حفظ وحدت و هوشیاری در مقابل تفرقه افکنی دشمنان

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی نژاد و میشل سلیمان همچنین حفظ روحیه وحدت و یکپارچگی و مقاومت را در مقابل رژیم صهیونیستی و حامیان آن مورد تاکید قرار داده و خواستار هوشیاری در مقابل فتنه انگیزی و اختلاف افکنی دشمنان شدند .

احمدی‌نژاد در این نشست روابط ایران و لبنان را تاریخی دانست و با بیان اینکه دو کشور در یک حوزه فرهنگی قرار دارند، اظهار داشت: ایران و لبنان دارای منافع و دشمنان مشترک هستند و در شرایط کنونی ضرورت دارد بیش از گذشته در کنار هم قرار بگیرند.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه لبنان در خط مقدم مقاومت و مقابله با دشمنان ملت های منطقه قرار دارد، اظهار داشت: دشمنان برای سیطره برملت ها به دنبال ضربه زدن به لبنان هستند. از این‌رو حمایت و پشتیبانی دولت‌ها وملت های منطقه ازمردم و مقاومت لبنان در حقیقت ناکامی دشمنان را در سیطره بر منطقه به دنبال خواهد داشت.

وی افزایش سطح روابط دو جانبه را خدمت به ملت های دو کشور دانست و گفت :‌ از مهمترین عواملی که دشمنان را در رسیدن به اهداف پلید خود مایوس می کند توسعه روابط برادرانه بین دو کشور است و جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد روابط دو جانبه را با استفاده از تمامی ظرفیت های ممکن هر چه بیشتر گسترش دهد.

رئیس جمهور همچنین ضرورت حفظ وحدت، انسجام و یکپارچگی لبنان را مورد تاکید قرار داد و گفت : ایران با تمام گروه های لبنانی ارتباط دوستانه ونزدیکی دارد و از وحدت همه گروه های لبنانی استقبال می کند و آنرا به نفع امنیت و ثبات منطقه و لبنان می داند .

احمدی نژاد با بیان اینکه بخش مهمی از طراحی های دشمنان و قدرت های زورگو جلوگیری از پیشرفت کشورهای منطقه است ، تصریح کرد : باید همه امکانات را برای مقابله با زیاده خواهی های رژیم صهیونیستی و قدرت های حامی آن بسیج کرد .

میشل سلیمان رئیس جمهور لبنان نیز در این دیدار با گرامیداشت حضور دکتر احمدی نژاد در لبنان با بیان اینکه دو کشور از روابط پایدار و تاریخی برخوردار هستند ، اظهار داشت : لبنان درصدد ایجاد شکوفایی و گسترش روابط دو جانبه و همکاری های منطقه ای با ایران است و در تلاش است روابط دو کشور را به الگویی در منطقه تبدیل کند .

رئیس جمهور لبنان با بیان اینکه دشمنان با ایجاد فتنه و اختلاف افکنی به دنبال ایجاد دو دستگی و تنش در منطقه و بخصوص لبنان هستند، اظهار داشت : حفظ روحیه وحدت و یکپارچگی در نقطه مقابل خواسته رژیم صهیونیستی قرار دارد و گروه های مختلف لبنانی با وحدت وانسجام خود می توانند بر مشکلات غلبه کنند همانگونه که وجود این روحیه نیروی مقاومت را در جنگ 33 روزه به پیروزی رساند.

وی همچنین بر افزایش همکاری های اقتصادی دو کشور تاکید کرد و گفت: باید همه ظرفیت‌های همکاری اقتصادی و تجاری خود را هر چه بیشتر گسترش دهیم .

سعد حریری نخست وزیر لبنان نیز دراین دیدار با تاکید بر اینکه لبنان خواهان آن است که هر روز روابط دو کشورشکوفاتر شود، گفت: مناسبات سیاسی ایران و لبنان ازسطح قابل قبولی برخوردار است و از این رو ضرورت دارد به موازات این روابط همکاری در زمینه اقتصادی نیز گسترش پیدا کند.