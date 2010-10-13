ایران در 6 ماه اخیر 196 بار لرزید / همه گسلهای ایران فعال هستند

به گزارش خبرنگارمهر، دکتر عباسعلی تسنیمی امروز چهارشنبه در نشست خبری با بیان اینکه این پژوهشگاه در آستانه ورود به بیست و یکمین سال فعالیتهای خود است افزود: این پژوهشگاه دارای چهار پژوهشکده زلزله شناسی، ژئوتکنیک لرزه ای، سازه و مدیریت خیطر پذیری است که ماموریتهای این پژوهشگاه در حوزه های این پژوهشکده ها تعریف شده است.
وی با بیان اینکه آموزشهای این پژوهشگاه از دوره دبستان تا پسا دکتری را شامل می شود یادآور شد: کشور ایران زلزله خیز است به گونه ای که در گذشته هر 10 سال یک بار زلزله بیش از 5 ریشتر رخ می داد که این میزان در سالهای اخیر به هر 10 سال دو زلزله بالاتر از 5 ریشتر رسیده است.
رئیس پژوهشگاه بین المللی زلزله و مهندسی زلزله با اشاره به گستردگی گسلهای ایران گفت: گسلهای ایران که همه آنها فعال هستند شامل مواردی چون گسل البرز، گسل فیروزکوه که از فیروزکوه تا آبیک و قزوین کشیده شده است، گسل سمنان از شرق سمنان تا گرمسار و اطراف تهران، گسل البرز غربی از غرب کشور تا شیراز، کرمان، بستک و بندرعباس می شود از این رو ضرورت گسترش مطالعات در این زمینه احساس می شود.
وی به زلزله های ایران در سالهای اخیر اشاره کرد و ادامه داد: در سال جاری جاری 196 زلزله در کشور رخ داده است که بزرگای آنها در مقیاس ریشتر از 5/2 تا 3 ریشتر بوده است و در سال 88، 9 زلزله با بزرگای بیش از 5 ریشتر ثبت شده است.
تسنیمی با تاکید بر اینکه تاکنون 34 زلزله با بزرگای 3 تا 4 ریشتر، 38 زلزله با بزرگای 4 تا5 ریشتر و 9 زلزله با بزرگای 5 تا 6 ریشتر رخ داده است خاطرنشان کرد: برای دستیابی به سطح ایمنی قابل قبول در حوزه زلزله نباید عجولانه برخورد شود و اعتقاد داریم که باید بسترهای لازم برای افزایش ایمنی در برابر زلزله ایجاد شود.
وی با اشاره به حذف روز ایمنی در برابر زلزله از تقویم های کشور خاطرنشان کرد: حذف این روز اقدام زیبایی نبود و اعتقاد داریم این قبیل یادآوریها جامعه را نگران نمی کند بلکه باعث می شود که آگاهانه عمل کنیم.
دکتر مهدی زارع معاون پژوهشگاه نیز از فعالیتهای پژوهشگاه زلزله در زمینه پیش بینی زلزله خبر داد و اضافه کرد: محققان این پژوهشگاه همکاریهای بین المللی با کشور ایتالیا در این زمینه دارند ضمن آنکه با سازمان فضایی ایران و سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران همکاریهایی وجود دارد.
وی با تاکید بر شناسنامه دار شدن ساختمانها افزود: امید ما این بود که ساختمانهای جدید دارای شناسنامه فنی لرزه ای شوند که این امر با چالشهای فراوانی روبرو است.
سروقدمقدم با اشاره به کاربردی شدن فناوریهای نوین در مقاوم سازی سازه ها یادآور شد: مطالعاتی که در این زمینه در پژوهشکده انجام شد در قالب دستورالعمل بهبود رفتار لرزه ای سازه ها تدوین شد که با توجه به انبوه سازه ها، این دستورالعمل در فاز اول برای ساختمانهای عمومی و دولتی اجرا شد و امیدواریم این ادامه روند به دلیل کمبود بودجه متوقف نشود.
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