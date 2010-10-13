ایران در 6 ماه اخیر 196 بار لرزید / همه گسلهای ایران فعال هستند

به گزارش خبرنگارمهر، دکتر عباسعلی تسنیمی امروز چهارشنبه در نشست خبری با بیان اینکه این پژوهشگاه در آستانه ورود به بیست و یکمین سال فعالیتهای خود است افزود: این پژوهشگاه دارای چهار پژوهشکده زلزله شناسی، ژئوتکنیک لرزه ای، سازه و مدیریت خیطر پذیری است که ماموریتهای این پژوهشگاه در حوزه های این پژوهشکده ها تعریف شده است.

وی با بیان اینکه آموزشهای این پژوهشگاه از دوره دبستان تا پسا دکتری را شامل می شود یادآور شد: کشور ایران زلزله خیز است به گونه ای که در گذشته هر 10 سال یک بار زلزله بیش از 5 ریشتر رخ می داد که این میزان در سالهای اخیر به هر 10 سال دو زلزله بالاتر از 5 ریشتر رسیده است.

رئیس پژوهشگاه بین المللی زلزله و مهندسی زلزله با اشاره به گستردگی گسلهای ایران گفت: گسلهای ایران که همه آنها فعال هستند شامل مواردی چون گسل البرز، گسل فیروزکوه که از فیروزکوه تا آبیک و قزوین کشیده شده است، گسل سمنان از شرق سمنان تا گرمسار و اطراف تهران، گسل البرز غربی از غرب کشور تا شیراز، کرمان، بستک و بندرعباس می شود از این رو ضرورت گسترش مطالعات در این زمینه احساس می شود.

وی به زلزله های ایران در سالهای اخیر اشاره کرد و ادامه داد: در سال جاری جاری 196 زلزله در کشور رخ داده است که بزرگای آنها در مقیاس ریشتر از 5/2 تا 3 ریشتر بوده است و در سال 88، 9 زلزله با بزرگای بیش از 5 ریشتر ثبت شده است.

تسنیمی با تاکید بر اینکه تاکنون 34 زلزله با بزرگای 3 تا 4 ریشتر، 38 زلزله با بزرگای 4 تا5 ریشتر و 9 زلزله با بزرگای 5 تا 6 ریشتر رخ داده است خاطرنشان کرد: برای دستیابی به سطح ایمنی قابل قبول در حوزه زلزله نباید عجولانه برخورد شود و اعتقاد داریم که باید بسترهای لازم برای افزایش ایمنی در برابر زلزله ایجاد شود.

وی با اشاره به حذف روز ایمنی در برابر زلزله از تقویم های کشور خاطرنشان کرد: حذف این روز اقدام زیبایی نبود و اعتقاد داریم این قبیل یادآوریها جامعه را نگران نمی کند بلکه باعث می شود که آگاهانه عمل کنیم.

دکتر مهدی زارع معاون پژوهشگاه نیز از فعالیتهای پژوهشگاه زلزله در زمینه پیش بینی زلزله خبر داد و اضافه کرد: محققان این پژوهشگاه همکاریهای بین المللی با کشور ایتالیا در این زمینه دارند ضمن آنکه با سازمان فضایی ایران و سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران همکاریهایی وجود دارد.

وی با بیان این مطلب که مطالعات این پژوهشگاه بر اساس تجربیات جهانی است به تجارب کشورهای دیگر اشاره کرد و افزود: در حال حاضر پروژه رصد ژرف گسل "سنت آندریاس" در آمریکا از سال 1998 در حال اجرا است. در این پروژه چاهی به عمق 9 کیلومتر حفر شده و با نصب تجهیزاتی در آن مطالعاتی در زمینه این گسل صورت می گیرد. این دانشمندان تاکنون موفق به پیش بینی زلزله نشده اند.



زارع با تاکید بر اینکه روش رصد ژرف تنها روش مطالعات پیش بینی زلزله نیست، توضیح داد: حفر چاه های عمیق به عمق 9 یا 10 کیلومتر در زمین به فناوریهای پیشرفته و ویژه ای نیاز دارد. ضمن آنکه بسیار پر هزینه است. از این رو مطالعاتی که در دستور کار قرار دارد بر اساس روشهای آماری و احتمالی است که بر اساس آن اقدام به مدل سازی و شبیه سازی و تحلیلی عددی رخدادهای زمین می شود.



وی همچنین با اشاره به برخی ادعاها در زمینه کاربردی کردن نانو فناوری در پیش بینی زلزله گفت: این ادعاها باید مسیر خاصی را برای تایید طی کنند که در صورت تایید و چاپ آن در مجلات معتبر علمی لازم است در اختیار دیگر محققان قرار گیرد تا در آن زمینه فعالیتهای علمی انجام دهند.



استفاده از فناوریهای نوین در مقاوم سازی سازه ها





عبدالرضا سروقدمقدم رئیس پژوهشکده سازه پژوهشگاه زلزله در این نشست با بیان اینکه فعالیت این پژوهشکده به صورت دستورالعمل منتشر می شود، گفت: در حال حاضر ایمنی و مقاوم سازی سازه های جدید و سازه های موجود از چالشهای اصلی به شمار می رود که دراین زمینه لازم است شاخص هایی اعلام شود.



وی با تاکید بر شناسنامه دار شدن ساختمانها افزود: امید ما این بود که ساختمانهای جدید دارای شناسنامه فنی لرزه ای شوند که این امر با چالشهای فراوانی روبرو است.



سروقدمقدم با اشاره به کاربردی شدن فناوریهای نوین در مقاوم سازی سازه ها یادآور شد: مطالعاتی که در این زمینه در پژوهشکده انجام شد در قالب دستورالعمل بهبود رفتار لرزه ای سازه ها تدوین شد که با توجه به انبوه سازه ها، این دستورالعمل در فاز اول برای ساختمانهای عمومی و دولتی اجرا شد و امیدواریم این ادامه روند به دلیل کمبود بودجه متوقف نشود.



این محقق با اشاره به فناوریهای کاربردی برای مقاوم سازی بافتهای فرسوده اظهار داشت: این فناوریها علاوه بر انواع پلیمرها، شامل FRP و روشهای اضافه کردن "المان ها" برای تقویت عناصر سازه ها می شود.