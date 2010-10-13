سیدمهدی جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اعلام این خبر گفت: بر اساس تفاهمنامهای که اخیراً میان معاونت فرهنگی ارشاد و هیئت رزمندگان اسلام و با هدف اشاعه فرهنگ کتابخوانی منعقد شده است، مبلغ 600 میلیون ریال کتاب در حوزههای دینی، دفاع مقدس و سایر حوزهها به این هیئت اهدا میشود.
وی افزود: تاکنون کتابهایی به ارزش 100 میلیون ریال از طرف معاونت فرهنگی وزارت ارشاد به هیئت رزمندگان اسلام اهدا شده است و مابقی این کتابها نیز در ماههای آتی تحویل میشود.
این مقام مسئول در معاونت فرهنگی وزارت ارشاد همچنین از عقد تفاهمنامه مشابه میان این معاونت و سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور خبر داد و گفت: بر اساس این تفاهمنامه 60 هزار جلد کتاب در حوزههای مختلف به ارزش 2 میلیارد ریال به این سازمان اهدا میشود.
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