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۲۱ مهر ۱۳۸۹، ۱۴:۱۵

توسط معاونت فرهنگی انجام شد:

اهدای 260 میلیون تومان کتاب به سازمان زندان‌ها و هیئت رزمندگان اسلام

اهدای 260 میلیون تومان کتاب به سازمان زندان‌ها و هیئت رزمندگان اسلام

مسئول روابط عمومی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از امضای دو تفاهم‌نامه جداگانه میان این معاونت و سازمان زندان‌ها و هیئت رزمندگان اسلام برای تامین کتاب‌های مورد نیاز این دو نهاد تا سقف 260 میلیون تومان خبر داد.

سیدمهدی جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اعلام این خبر گفت: بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که اخیراً میان معاونت فرهنگی ارشاد و هیئت رزمندگان اسلام و با هدف اشاعه فرهنگ کتابخوانی منعقد شده است، مبلغ 600 میلیون ریال کتاب در حوزه‌های دینی، دفاع مقدس و سایر حوزه‌ها به این هیئت اهدا می‌شود.

وی افزود: تاکنون کتاب‌هایی به ارزش 100 میلیون ریال از طرف معاونت فرهنگی وزارت ارشاد به هیئت رزمندگان اسلام اهدا شده است و مابقی این کتاب‌ها نیز در ماه‌های آتی تحویل می‌شود.

این مقام مسئول در معاونت فرهنگی وزارت ارشاد همچنین از عقد تفاهم‌نامه مشابه میان این معاونت و سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور خبر داد و گفت: بر اساس این تفاهم‌نامه 60 هزار جلد کتاب در حوزه‌های مختلف به ارزش 2 میلیارد ریال به این سازمان اهدا می‌شود.

کد مطلب 1170305

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