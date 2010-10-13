انتقال برخی از فعالیتهای گمرک تهران به قزوین ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین احمد عجم پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم کلنگ زنی ساختمان اداری گمرک استان اظهار داشت: نقش گمرک در توسعه نقش انکار ناپذیری است و همه مدیران و مسئولین در سطوح ملی و استانی به این نقش اذعان و اعتقاد دارند.

وی افزود: تلاش ما در استان بر تقویت گمرک متمرکز بوده است و در برنامه ریزی اعتبارات و همراهی در حل مشکلات گمرک تلاش مدیریت استان کاملاً‌ مشهود و محسوس است.

عجم با تأکید بر اینکه تقویت گمرک به تقویت درآمد استان منتهی می شود خاطرنشان کرد: در حال حاضر میزان صادرات قزوین به کشورهای خارجی بالغ بر 300 میلیون دلار در سال است که با برنامه ریزی های صورت گرفته این رقم طی دو سال آینده به یک میلیون دلار افزایش خواهد یافت.

استاندار اضافه کرد: ظرفیت گمرک استان در حد بسیار بالایی است که احداث و راه اندازی ساختمان اداری گمرک می تواند نقش ویژه ای را در توسعه کمی و کیفی آن داشته باشد.

عجم گفت: در دو سال آینده گام های اساسی در جهت ارتقاء گمرک برداشته می شود که تحقق این چشم انداز می تواند به توسعه امر صادرات منتهی شود.

وی با اشاره به وجود زیر ساخت های موجود در ترانزیت کالا و محصولات در استان تصریح کرد: باید تلاش کنیم تا بخشی از وظایف و مأموریت های گمرک تهران را به قزوین منتقل کنیم که تحقق این امر نیازمند مشارکت و همراهی مدیران و دستگاه های اجرایی استان است.

حسن علیدوستی مدیرکل گمرک استان نیز درخصوص ساختمان اداری گمرک اظهار داشت: این ساختمان که از مصوبات دور دوم سفر رئیس جمهور به استان است با اعتباری بالغ بر یک میلیارد ریال احداث و راه اندازی می شود که مبلغ 5 میلیارد و750 میلیون ریال آن در سال جاری تأمین و تخصیص یافته است.