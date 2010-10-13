شخصیت عروسکی سحر رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اباذر حبیبیان مدیر پروژه سحر در جلسه رونمایی از این پروژه گفت: بحث عروسک امروزه به یک امر مهم تبدیل شده است و به نوعی وسیله ای برای القای غیر مستقیم مفاهیم در دنیای کودک است. در حال حاضر حجم وسیعی از محصولات فرهنگی در کشور اعم از اسباب بازی و عروسک و... را تولیدات خارج تشکیل می دهد. عروسک ها و محصولاتی که هریک به تنهایی مبلغ یک سبک زندگی برای کودکانمان هستند در حالی که ما با توجه به تعالیم اسلامی و فرهنگ بومی ایران می توانیم به یک مدل اسلامی ایرانی دست بیابیم.

مدیر حوزه هنری مرکز ری در ادامه افزود: حوزه هنری استان تهران به لحاظ اینکه یک نهاد انقلابی است و بر همین مبنا نیز تاسیس شده است در این حوزه وارد شده است و با حضور کارشناسان و متخصصان مختلف کار خود را در این پروژه شروع کرده است.

وی در ادامه تاکید کرد: فعالیت این پروژه از سال گذشته در حوزه هنری استان تهران آغاز شده است و در 4فاز دنبال خواهد شد.که در حال حاضر فاز یک از این پروژه به اتمام رسیده است و در قالب نشریه الکترونیکی عرضه خواهد شد و در اختیار کارشناسان قرار خواهد گرفت.

حبیبیان در باره ره آور فاز یک این پروژه گفت:نشریه الکترونیکی (سحر) بازتاب بخشی از فعالیت های انجام شده در فاز نخست پروژه شخصیت عروسکی (سحر) است این مجموعه شامل سه بخش مقالات ، جلسات کارشناسی و نمایشگاه است.

در بخش نخست نمونه هایی از مقالات و پژوهش های انجام شده پیرامون مباحث مرتبط با موضوع پروژه گردآوری و ارائه شده است. بخش دوم به ارائه گزیده فیلم جلسات برگزار شده با حضور کارشناسان حوزه های گوناگون اختصاص دارد و در بخش پایانی تصاویری از شخصیت های عروسکی اعم از عروسک ها،شخصیت های انیمیشن های معروف و مجموعه های تلوزیونی تولید شده در حوزه های در حوزه کودک با رویکرد شناسایی عناصر اصلی به کار رفته در طراحی هر شخصیت ارائه گردیده است.

حبیبیان با اشاره به برنامه های آتی در این پروژه گفت: در فازدو به سیاست گذاری فرهنگی(طراحی سبک زندگی) پرداخته خواهد شد که آیتمی هایی چون (پژوهش میدانی در بین اساتید جهت شناسایی نقاط ضعف و قوت مراحل انجام شده کار و رسیدن به ایده های نو و اجرایی.-مصاحبه و شناسایی و جذب کارشناس جهت برگزاری جلسات سیاست گذاری فرهنگی.

برگزاری جلسات کارشناسی جهت طراحی سبک زندگی ایرانی-اسلامی شخصیت عروسکی.-نمونه آفرینی محصولات بر اساس تغییر محتوایی و استفاده موردی از محصولات موجود برای دستیابی به تجربه تولید) پیگیری خواهد شد.

در فازسه طراحی و تولید شامل (-جلسات کارگاهی داستان نویسی،سناریو پردازی،طراحی چهره،لباس تصویر و... شخصیت عروسکی-تولید نمونه اثر در قالب داستان،پوستر و... و در دستور کار قرار خواهد گرفت) در دستور کار قرار خواهد گرفت و

و در فاز چهار به تولید عروسک پرداخته خواهد شد که در آن نظرسنجی،اصلاح نهایی و ارائه محصول نهایی)نظر سنجی و ارائه آزمایشی نمونه های آفریده شده به جامعه مخاطب محدود جهت اصلاح نمونه و تولید نهایی در دستور کار است.

حبیبیان در پایان از تمامی طراحان عروسک،بازاریابان در این حوزه، تولید کنندگان و کارشناسان رشته های مختف و مرتبط با این پروژه دعوت به همکاری کرد.

در حاشیه این مراسم نمایشگاهی از شخصیت های عروسکی و انیمیشنی داخل و خارج از کشور در قالب 30پوستر به نمایش گذاشته شد که در هر یک از این پوستر ها به شاخص‌های موفقیت محصول در زمینه‌های گوناگون اشاره دارد.